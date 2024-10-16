Споживання електроенергії продовжує зростати, – "Укренерго"

В Україні продовжує зростати споживання електроенергії. Так, сьогодні, 16 жовтня, його рівень станом на 09:30 був на 2,5% вищим, ніж в цей час попереднього дня.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Вчора, 15 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,9% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п'ятницю, 11 жовтня", – сказано в повідомленні.

Причина зростання споживання – зниження температури повітря на всій території України.

В "Укренерго" нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев'яти масованих атак росіян, а на енергооб'єктах тривають аварійні та планові ремонти.

У години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Водночас, 16 жовтня стабілізаційні відключення електроенергії не прогнозуються.