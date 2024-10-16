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Новини
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Споживання електроенергії продовжує зростати, – "Укренерго"

Споживання електроенергії в Україні 16 жовтня продовжує зростати

В Україні продовжує зростати споживання електроенергії. Так, сьогодні, 16 жовтня, його рівень станом на 09:30 був на 2,5% вищим, ніж в цей час попереднього дня.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Вчора, 15 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,9% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п'ятницю, 11 жовтня", – сказано в повідомленні.

Причина зростання споживання – зниження температури повітря на всій території України.

В "Укренерго" нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев'яти масованих атак росіян, а на енергооб'єктах тривають аварійні та планові ремонти. 

У години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Водночас, 16 жовтня стабілізаційні відключення електроенергії не прогнозуються.

Автор: 

електроенергія (4284) Укренерго (2018)


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значить скоро буде електрогеноцид
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16.10.2024 11:28 Відповісти
от, грьобані українці.
нічого нас не бере.
ну, що ж, треба пережити цю зиму, без електрики.
особисто я, черевики і куртку, вже купив.
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16.10.2024 11:35 Відповісти
Все опалення, навіть в селах, залежне від електрики. Попробуєте взимку морозити, одержите у сурло.
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16.10.2024 11:44 Відповісти
Не гріють батареї, бо економія газу, який іде на виробництво електроенергії, яка іде на обігрів,бо холодно
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16.10.2024 11:51 Відповісти
От дивно, 16 жовтня, майже нуль градусів уночі, опалення не ввімкнули, а споживання електрики чомусь усе одно зростає....
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16.10.2024 11:53 Відповісти
кондиціонери на обігрів
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16.10.2024 16:52 Відповісти
дивні люди, )(уйло руйнує енергетику України, власне не тільки її, у нього мрія знищити Україну, а претензії до українських енергетиків
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16.10.2024 12:02 Відповісти

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