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Новини
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Споживання електроенергії зростає, але відключень світла у середу на планують, – "Укренерго"

свет

У середу, 16 жовтня, стабілізаційні відключення електроенергії не прогнозуються.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

У компанії традиційно закликали споживачів користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00, адже у години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

Раніше в "Укренерго" повідомили, що рівень споживання електроенергії в Україні зростає разом із похолоданням. Сьогодні, 15 жовтня, його рівень, станом на 9:30, був на 3% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у понеділок. Вчора, 14 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,3% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 11 жовтня. 

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Раніше в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт заявляв, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання за умови відсутності нових пошкоджень в енергосистемі вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.

Як повідомлялося, взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу, розповідав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.

Своєю чергою міністр енергетики Герман Галущенко назвав "вкидами" заяви про те, що взимку в Україні відключення світла можуть тривати по 18-20 годин. Галущенко заявив, що Україна пройде зиму у "нормальному режимі" електрозабезпечення за умови відсутності нових російських ударів по енергетиці.

Автор: 

електроенергія (4284) Укренерго (2017) відключення світла (603)


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Блд. Прогноз відключень на завтра буде передано післязавтра. 21 сторіччя.Може, треба мамонтiв клонувати?
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15.10.2024 19:25 Відповісти
Так. Клонуємо мамонтів... Далі... Мамонти починають виділяти великі кізяки. А це - тепло. Будуємо локально теплоелектростанцію - гімно мамонта - тепло - вода - пар - турбіна - електрика - і продаємо електрику споживачам! Як вам наш бізнес-план?
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15.10.2024 20:14 Відповісти
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15.10.2024 20:16 Відповісти
Зелені бариги взяли просто натянули ціну до европейської і щоб маржа була в 2 рази, і імпортують через прокладки!!!
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15.10.2024 21:28 Відповісти
Нардеп Мороз - На 6-7 гривень виросте ціна на світло для споживачів та на 11 гривень для підприємств!
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15.10.2024 19:51 Відповісти
В мене інше запитання((НахЄра ці заспокоєння ,що рівноцінні брехні це раз.І друге : чому в курській вилазці не передбачено вимкнення москалів чи відключення від курчатовської станції?Невже з Курської області відімкнути їх не простіше,чи потім з України спробують?Чи ета другоє?((((((
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15.10.2024 21:06 Відповісти
Населення в країні зменшується, але споживання енергії зростає ?!?
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15.10.2024 22:26 Відповісти

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