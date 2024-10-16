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Новини
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Нацбанк не розглядає криптовалюту як законний засіб розрахунків в Україні, – Пишний

НБУ не розглядає криптовалюту як законний засіб розрахунків в Україні

Єдиним законним засобом платежу в Україні є гривня, і це залишається принциповою позицією Національного банку України, тоді як криптовалюта таким засобом не є, і необхідне законодавче врегулювання ринку віртуальних активів.

Про це сказав глава НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Криптовалюту ми не розглядаємо як законний засіб платежу. Чи працюємо ми над цим викликом? Так, працюємо", – заявив Пишний.

За його словами, відбулося кілька технічних місій Міжнародного валютного фонду, метою яких було глибоке вивчення різного досвіду й напрацювання комплексних пропозицій щодо законодавчого врегулювання ринку віртуальних активів, які врахували б європейський досвід і вимоги щодо фінансового моніторингу.

На думку Пишного, із запровадженням ліміту на P2P-перекази у 150 тис. грн на місяць із 1 жовтня 2024 року недобросовісні особи активніше використовуватимуть криптоактиви у своїй діяльності, і обсяг операцій із криптоактивами зросте.

"Тому розуміємо, що крок за кроком, принаймні в частині мандата Національного банку, ми маємо створити максимально прозорі та зрозумілі правила гри на цьому ринку", – підкреслив він.

Пишний додав, що сьогодні ринок віртуальних активів – це те, що "насподі" і здебільшого обслуговує тіньовий обіг та схеми оптимізації.

"Я розумію, що це вимагає від нас і від інших стейкхолдерів відповідної реакції. Зокрема, з нашого боку ми посилили регуляції щодо фактів безліцензійної діяльності, яка часто-густо пов'язана з функціонуванням саме ринку віртуальних активів", – зауважив він.

Пишний нагадав, що ухвалення в цілому 8 жовтня закону №11043 про вдосконалення функцій НБУ з державного регулювання ринків фінансових послуг дасть змогу Нацбанку ще краще налаштувати його механізми регулювання для попередження зловживань у платіжних операціях.

Крім цього, Нацбанк має намір поліпшити взаємодію з іншими стейкхолдерами, такими як Міністерство внутрішніх справ, Державна податкова служба.

Пишний також констатував, що зараз немає готового рішення про законодавче врегулювання ринку віртуальних активів, під яким міг би підписатися Національний банк.

"Тож маємо разом з колегами з інших інституцій критично переосмислити цю ситуацію і, проаналізувавши вже напрацьоване, сфокусуватися над пошуком оптимальних рішень для оновлення законодавства. Робота над цим також триває", – підсумував Пишний.

Криптовалюта в Україні

Раніше голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Верховна Рада внесе зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування криптовалют у найближчі місяці, вони набудуть чинності на початку наступного року.

Нагадаємо, у березні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про віртуальні активи". Очікується, що закон запустить легальний ринок віртуальних активів в Україні, його регулятором буде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Однак для повноцінного запуску ринку віртуальних активів ще потрібно внести відповідні зміни до Податкового та Цивільного кодексів України.

У серпні 2023 року Верховна Рада внесла зміни до Цивільного кодексу, які мають врегулювати використання віртуальних активів.

У листопаді 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10225-1 "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні", який підтримувало Міністерство цифрової трансформації. Цей законопроєкт передбачав пільгове оподаткування доходів від операцій із криптовалютою.

Однак у квітні 2024 року у Нацбанку заявляли, що Україна як кандидат в члени Євросоюзу має запровадити європейські норми щодо регулювання ринків криптоактивів. Йдеться про схвалені Європарламентом у квітні 2023 року загальні правила ЄС щодо відстеження передачі криптоактивів, запобіганню відмиванню грошей, а також нагляду та захисту клієнтів Markets in Crypto assets (MiCА).

Ключові положення регламенту охоплюють прозорість, розкриття інформації, авторизацію та контроль транзакцій. Споживачі будуть краще інформовані про ризики, витрати та збори, пов'язані з їхніми операціями. Крім того, нова правова база підтримуватиме цілісність ринку та фінансову стабільність, регулюючи публічні пропозиції криптоактивів.

Автор: 

НБУ (9346) Пишний Андрій (123) криптовалюта (639)


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Топ коментарі
+6
Ну ну.
Впевнений, якщо цього Пишного добре трусанути, знайдуться в нього особисто і криптогаманці, і офшори, і "живі гаманці", тобто все як у нормальних пацанов.
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16.10.2024 13:03
+3
ЄС і СШа хочуть зробити криптовалюту офіційним способом платежу. Але зелені черти тільки самі хочуть користуватися криптою.
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16.10.2024 13:07
+2
а чому тоді багатії майнять?
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16.10.2024 13:08
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Ну ну.
Впевнений, якщо цього Пишного добре трусанути, знайдуться в нього особисто і криптогаманці, і офшори, і "живі гаманці", тобто все як у нормальних пацанов.
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16.10.2024 13:03 Відповісти
ЄС і СШа хочуть зробити криптовалюту офіційним способом платежу. Але зелені черти тільки самі хочуть користуватися криптою.
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16.10.2024 13:07 Відповісти
Хочу вам нагадати що у нас навіть долар не є засобом платежу. Хоча всі ним користуються, навіть ціни від нього формуються. Але офіційні розрахунки тільки в гривні.
Ну а стосовно самого питання, я вважаю що крипта це скоріш ближче до цінних паперів ніж до валют. І легалізовувати її треба саме в цьому напрямку. Чисто моя суб'єктивна думка.
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16.10.2024 16:55 Відповісти
Вона так само і легалізована в США, як цінні папери
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16.10.2024 17:05 Відповісти
а чому тоді багатії майнять?
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16.10.2024 13:08 Відповісти
Бо ти бідний
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16.10.2024 13:16 Відповісти
багаті майнять -- багаті теж плачуть (плакатимуть) )
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16.10.2024 17:52 Відповісти
Та якось всім *****
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16.10.2024 13:09 Відповісти
Ще забороніть долари і євро бо гривня це наше, все скільки нам треба стільки і надрукуємо...
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16.10.2024 13:27 Відповісти
Та шо ти так вибісився.. це ж нацбанк під ковпаком твоїх улюблено-прогресивних зелених та риг, що зі задоволенням ввели б крипну нацвалютою! то вже ніяке дбр "під ліжком" нічого не знайде
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16.10.2024 17:54 Відповісти
Для "виробництва" криптовалюти (майнінга) потрібні лише обчислювальні потужності (й електроенергія для цього).
Обчислювальні потужності компьютерів подвоюються швидко (може за рік) - тобто ціна такої "валюти" зменьшується відповідно.
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16.10.2024 14:24 Відповісти
ї6ать у вас познанія. ****** всмислє ))) Розбериться трошки в питанні і не пишіть більше хєрні.
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16.10.2024 16:50 Відповісти
Тобі б з правописом трішки "розібратись", крипто-фінансист ти наш...
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16.10.2024 17:55 Відповісти
Криптовалюта це все, що ви не знаєте про комп'ютери помножене на все, що ви не знаєте про фінанси. (с)
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17.10.2024 11:46 Відповісти
Ну так, для оплати криптоактиви ми не розглядаємо, зато залюбки обкладемо податками цю сферу..)) як логічно. Коли там податок на повітря?)
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16.10.2024 19:28 Відповісти

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