Проблеми з бронюванням можуть призвести до втрат бюджету та ослаблення економіки, – Forbes
Рішення уряду про призупинення бронювання дестабілізує роботу українського бізнесу, який скаржиться не відсутність зрозумілих пояснень з цього приводу.
Наслідки цього рішення будуть серйозними – йдеться про втрати бюджету, ослаблення економіки та кризу на продовольчому ринку, йдеться у матеріалі української редакції Forbes, яка зібрала коментарі представників бізнесу та промислових асоціацій.
"Підприємства понад місяць чекають на отримання статусу критично важливих компаній для економіки, які мають право бронювати співробітників від мобілізації. У Європейській бізнес асоціації (ЕВА) кажуть, що рішення щодо повторного підтвердження статусу критично важливого підприємства просто "зависають" у відповідних органах". Про схожі проблеми Forbes розповіли ще пʼять компаній та одне обʼєднання, що представляє інтереси ІТ-бізнесу", – пише видання.
Причина – ініційований Міноборони аудит підприємств, які вже мають бронювання. Згідно із чинними порядком, рішення про визнання підприємства критичним можуть ухвалювати міністерства та обласні військові адміністрації. Але всі ці органи зараз не приймають рішень про критичність підприємств: цю інформацію Forbes підтвердили співрозмовники в Офісі президента та уряді. У Міноборони від коментарів відмовилися.
Водночас бізнес занепокоєний відсутністю зрозумілої комунікації з боку уряду.
"Надання статусу критичності призупинено, але нормального роз’яснення досі не було", – кажуть в пресслужбі "Асоціації ритейлерів України".
Асоціація направила звернення до Кабміну щодо потенційних корупційних ризиків та можливих зловживань, а також повідомила про загрозу продовольчій безпеці країни, пише Forbes.
Також у компаніях скаржаться на ігнорування окремими місцевими ТЦК постанови Кабміну №516 – про автоматичне подовження на три місяці відстрочок від мобілізації, які були актуальні на 7 травня цього року. В найгіршому випадку може це закінчитися мобілізацією критично важливих для виробництва працівників, зазначає видання.
"Найбільше бізнес занепокоєний потенційними змінами до процедури бронювання. Після питання безпеки, бронювання співробітників є найбільш важливим для бізнесу. Будь-які зміни в цьому процесі не можуть не хвилювати, чим вони частіші, тим більше непрогнозованості для роботи бізнесу", – розповіли у компанії "Інтерпайп".
До того ж, якщо уряд вирішить зменшити перелік критеріїв для бронювання співробітників або відсоток тих хто може під нього підпадати, це вплине на виробничий процес та професії, які є виключно чоловічими, додають підприємці.
"Подальша мобілізація спеціалістів високого рівня рано чи пізно призведе до втрати спроможності не лише підтримувати регіони присутності та наповнювати державний бюджет податковими надходженнями, але і до зниження благодійної допомоги Силам оборони", – додає Forbes.
Як повідомлялося, 8 жовтня Кабінет Міністрів протокольним рішенням призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.
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Майже всі прокурори Хмельницької області виявились… інвалідами 2-ї групи - згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Т.Крупи. І багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність - згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду О.Крупи.
Наші джерела дозволили встановити список прокурорів-інвалідів з Хмельницької прокуратури, який не є остаточним:
1. Олійник Олексій Леонідович, прокурор Хмельницької області;
2. Олійник Ірина Олександрівна, дружина прокурора області, прокурор прокуратури Хмельницької області до 2024-го року, за нашими даними зараз перевелась до обласного ТЦК Міноборони;
3. Мартинюк Олександр Григорович, начальник відділу прокуратури;
4. Нагребецький Сергій Станіславович, заступник начальника відділу прокуратури;
5. Олійник Роман Володимирович, керівник Шепетівської окружної прокуратури;
6. Галус Олег Петрович, начальник відділу прокуратури області;
7. Луговий Олексій Петрович, начальник відділу прокуратури області;
8. Лазаренко Володимир Володимирович, начальник відділу прокуратури області;
9. Щербатюк Олександр Євгенович, начальник відділу прокуратури, за нашими даними зараз один з керівників у державній пенітенціарній службі;
10. Нікітюк Петро Григорович, начальник відділу прокуратури області;
11. Шпак Олег Олександрович, начальник відділу прокуратури області ;
12. Сідельников Руслан Вікторович, начальник відділу прокуратури області;
13. Войтюк Михайло Павлович, начальник відділу прокуратури області;
14. Козлюк Олег Петрович, начальник відділу прокуратури області;
15. Коханський Володимир Володимирович, начальник відділу прокуратури області;
16. Максимчук Микола Васильович, начальник відділу прокуратури області;
17. Барахтенко Ігор Михайлович, начальник відділу прокуратури області;
18. Львовський Олег Миколайович, начальник відділу прокуратури області;
19. Веселовська Ольга Петрівна, прокурор прокуратури області;
20. Сарело Володимир Петрович, прокурор прокуратури області;
21. Лісова Оксана Омелянівна, прокурор прокуратури області;
22. Романюк Роман Леонідович, прокурор прокуратури області;
23. Балюк Віталій Олександрович, прокурор прокуратури області;
24. Лунь Юлія Анатоліївна, прокурор прокуратури області;
25. Пронозюк Віталій Ігорович, прокурор прокуратури області;
26. Галишук Олександр Володимирович, прокурор прокуратури області;
27. Яремчук Ольга Олексіївна, прокурор обласної прокуратури;
28. Базан Олександр Вікторович, керівник окружної прокуратури;
27. Олійник Роман Володимирович, керівник окружної прокуратури;
28. Стецюк Сергій Іванович, керівник Волочиської окружної прокуратури;
29. Комар Іван Васильович, керівник окружної прокуратури міста Хмельницького;
30. Терлецький Олександр Цезарович, заступник керівника окружної прокуратури;
31. Бандура Борис Борисович;
32. Зубик Юрій Михайлович;
33. Арсенюк Віктор Миколайович;
34. Лисюк Іван Вікторович;
35. Заремба Олександр Іванович;
36. Поліщук Михайло Анатолійович;
37. Благовісний Андрій Станіславович;
38. Вітюк Євген Олександрович;
39. Боднарук Тетяна Євгенівна;
40. Скринник Максим Вадимович;
41. Лютак Богдан Васильович;
42. Кушнір Дмитро Володимирович;
43. Гучинська Ірина Миколаївна;
44. Туз Юрій Антонович;
45. Васильєва Любов Володимирівна;
46. Прокопчук Віталій Миколайович, прокурор окружної прокуратури;
47. Пітель Марина Василівна;
48. Сухоребрий Сергій Анатолійович, прокурор Летичівської окружної прокуратури;
49. Наконечний Сергій Олександрович, керівник Хмельницької окружної прокуратури.
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