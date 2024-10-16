Проблеми з бронюванням можуть призвести до втрат бюджету та ослаблення економіки, – Forbes

Рішення уряду про призупинення бронювання дестабілізує роботу українського бізнесу, який скаржиться не відсутність зрозумілих пояснень з цього приводу.

Наслідки цього рішення будуть серйозними – йдеться про втрати бюджету, ослаблення економіки та кризу на продовольчому ринку, йдеться у матеріалі української редакції Forbes, яка зібрала коментарі представників бізнесу та промислових асоціацій.

"Підприємства понад місяць чекають на отримання статусу критично важливих компаній для економіки, які мають право бронювати співробітників від мобілізації. У Європейській бізнес асоціації (ЕВА) кажуть, що рішення щодо повторного підтвердження статусу критично важливого підприємства просто "зависають" у відповідних органах". Про схожі проблеми Forbes розповіли ще пʼять компаній та одне обʼєднання, що представляє інтереси ІТ-бізнесу", – пише видання.

Причина – ініційований Міноборони аудит підприємств, які вже мають бронювання. Згідно із чинними порядком, рішення про визнання підприємства критичним можуть ухвалювати міністерства та обласні військові адміністрації. Але всі ці органи зараз не приймають рішень про критичність підприємств: цю інформацію Forbes підтвердили співрозмовники в Офісі президента та уряді. У Міноборони від коментарів відмовилися.

Водночас бізнес занепокоєний відсутністю зрозумілої комунікації з боку уряду.

"Надання статусу критичності призупинено, але нормального роз’яснення досі не було", – кажуть в пресслужбі "Асоціації ритейлерів України".

Асоціація направила звернення до Кабміну щодо потенційних корупційних ризиків та можливих зловживань, а також повідомила про загрозу продовольчій безпеці країни, пише Forbes.

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Також у компаніях скаржаться на ігнорування окремими місцевими ТЦК постанови Кабміну №516 – про автоматичне подовження на три місяці відстрочок від мобілізації, які були актуальні на 7 травня цього року. В найгіршому випадку може це закінчитися мобілізацією критично важливих для виробництва працівників, зазначає видання.

"Найбільше бізнес занепокоєний потенційними змінами до процедури бронювання. Після питання безпеки, бронювання співробітників є найбільш важливим для бізнесу. Будь-які зміни в цьому процесі не можуть не хвилювати, чим вони частіші, тим більше непрогнозованості для роботи бізнесу", – розповіли у компанії "Інтерпайп".

До того ж, якщо уряд вирішить зменшити перелік критеріїв для бронювання співробітників або відсоток тих хто може під нього підпадати, це вплине на виробничий процес та професії, які є виключно чоловічими, додають підприємці.

"Подальша мобілізація спеціалістів високого рівня рано чи пізно призведе до втрати спроможності не лише підтримувати регіони присутності та наповнювати державний бюджет податковими надходженнями, але і до зниження благодійної допомоги Силам оборони", – додає Forbes.

Як повідомлялося, 8 жовтня Кабінет Міністрів протокольним рішенням призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.