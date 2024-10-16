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Мінекономіки обмежить імпорт радіаторів для опалення з Туреччини та Китаю

отопление

Україна запроваджує попередні антидемпінгові заходи на імпорт радіаторів для опалення з Туреччини та Китаю.

Відповідне рішення Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі під головуванням першої віцепрем’єр-міністерки - міністерки економіки Юлії Свириденко ухвалила 15 жовтня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"На засіданні було ухвалено рішення про застосування попередніх антидемпінгових заходів терміном на 4 місяці щодо імпорту в Україну радіаторів для опалення походженням з Туреччини та Китаю", – йдеться у повідомленні.

У Мінекономіки не уточнюють, які саме антидемпінгові заходи запроваджено.

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Також Комісія ухвалила рішення про порушення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну фітингів для систем водопостачання та опалення походженням з Китаю та Туреччини.

"Ці заходи допоможуть українським виробникам ефективніше конкурувати на внутрішньому ринку, оскільки спрямовані на захист від недобросовісної конкуренції", – пояснила Свириденко.

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