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Новини
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Україна втратила 37 позицій у світовому рейтингу економічної свободи і опинилася між Чадом і Бурунді

Україна впала на 150 місце у світовому рейтингу економічної свободи

Україна опустилася зі 113 на 150 місце у світі за рівнем економічних свобод, опинившись у переліку найменш вільних країн.

Порівняно із попереднім рейтингом, Україна втратила одразу 0,94 бала, отримавши оцінку на рівні 5,12 бала з 10 можливих. Це стало найбільшим зниженням оцінок серед інших країн, йдеться у оновленому звіті "Економічна свобода у світі", який публікує канадський Інститут Фрейзера.

Поряд з Україною у рейтингу розташувалися Ірак (147), Ефіопія (148), Бурунді (149), Чад (151), Демократична республіка Конго (152) та Центрально Африканська Республіка (153).

Автори звіту вимірюють економічну свободу за п’ятьма показниками: розмір уряду, верховенство права і захист права власності, надійність грошей, свобода міжнародної торгівлі, регулювання ринку праці та бізнесу.

Таке падіння є результатом того, що рейтинг вперше враховує дані, зібрані після початку повномасштабного вторгнення, це прогнозовано негативно вплинуло на показники України, пояснили українській редакції Forbes у "Центрі Бендукідзе", який є партнером "Інститут Фрейзера" в Україні.

В останньому рейтингу оцінки України погіршилися за всіма критеріями:

  • розмір уряду – із 7,29 до 5,83;
  • правова система та захист права власності – із 4,58 до 4,37;
  • доступ до фінансування – із 6,39 до 4,68;
  • свобода міжнародної торгівлі – із 6,68 до 6,05;
  • регулювання ринку праці та бізнесу – із 5,37 до 4,67.

Цьогоріч рейтинг "Економічна свобода у світі" знову очолив Гонконг, посунувши Сингапур на другу позицію. За ними у рейтингу розмістилися Швейцарія, Нова Зеландія та США.

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Укладачі рейтингу зауважують, що загалом середній світовий показник економічної свободи продовжує знижуватися.

Рівень глобальної економічної свободи досяг свого піку у 2019 році, але протягом наступних трьох років він знизився, що є безпрецедентним за понад 25 років вимірювання економічної свободи, зазначає старший науковий співробітник Інституту Фрейзера і один із авторів звіту Метью Мітчелл.

Як повідомлялося, Україна посіла 107 місце у світовому рейтингу країн за розміром середньої заробітної плати, згідно з дослідженням американського аналітичного журналу CEOWorld. Очолюють рейтинг Швейцарія, Люксембург та США.

Автор: 

рейтинг (962) чиновник (88) економіка (168)


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Топ коментарі
+13
І це держава яка хоче бути в ЄС! З такою владою і законами, які вона приймає, нас навідь в союз відсталих африканських країн не візьмуть! 🤬
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16.10.2024 16:53
+9
то це сосія 30 років заважає спростити правила землевідведення, підключення до мереж і т.д. ?🤡
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16.10.2024 17:30
+7
Украина втратила 149 позиций в рейтинге прав человека,свободы и конституционных законов и опинилася между Северной Кореей и Венесуэллой
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16.10.2024 18:07
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І це держава яка хоче бути в ЄС! З такою владою і законами, які вона приймає, нас навідь в союз відсталих африканських країн не візьмуть! 🤬
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16.10.2024 16:53 Відповісти
Так росія нас невдовзі врятує.
Дякуємо великому Зє і 73% його!
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16.10.2024 17:53 Відповісти
Ви б, придурки, ще б і в даунбасії та лугандонії такі рейтинги провели.
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16.10.2024 16:55 Відповісти
І вони виявляться... вищі за українські.
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16.10.2024 17:54 Відповісти
Ти адекватний?
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16.10.2024 19:35 Відповісти
Це у нього такий анти-хайп, мабуть. Рефлексія і прояв невдоволення.
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16.10.2024 22:24 Відповісти
А сколько из опрашиваемых стран ведут сейчас войну на выживание с Сосией?
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16.10.2024 16:59 Відповісти
то це сосія 30 років заважає спростити правила землевідведення, підключення до мереж і т.д. ?🤡
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16.10.2024 17:30 Відповісти
Правильно. Для войны за выживание надо убивать свою экономику.
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16.10.2024 19:41 Відповісти
і прічом тут зєлємскій?
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16.10.2024 17:06 Відповісти
Бідоносець Зєля і тут постарався...
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16.10.2024 17:08 Відповісти
Не дарма зелени тури по Африці були, переймали досвід, як бачимо "вдало".
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16.10.2024 17:10 Відповісти
Потужно? Потужно!
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16.10.2024 17:11 Відповісти
Так і за рівнем життя українських пенсіонерів і бюджетників ,Україна теж на африканському рівні.
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16.10.2024 17:14 Відповісти
дайте Зєлєнскаму єщО адну Україну і всього 100 днів - так воно там зробить те ж саме ще раз, навідь швидше, бо вже заматєрєл цуцик-пудєль, - "сдєлаєт іх разом", зі своїми гнидьманцевими та іншими дермовими мародерами...
наївні та дебіли не дарма ж сходили "па-бАльшому" в урну на Вироку-2019 і пабіділі самі себе.. ідіоти..
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16.10.2024 17:45 Відповісти
Украина втратила 149 позиций в рейтинге прав человека,свободы и конституционных законов и опинилася между Северной Кореей и Венесуэллой
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16.10.2024 18:07 Відповісти
Дивно, що не на останій позиціі.
Вже незабаром будем завдяки дермаку та гетманцеву на мінус останій.
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16.10.2024 18:16 Відповісти
Ти диви , як потужно діє План Перемоги!
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16.10.2024 19:01 Відповісти
Яких ще реформ вам треба? Просто будьте клавішами зеленого роялю.
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16.10.2024 19:12 Відповісти
Потужна потужність!
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16.10.2024 19:25 Відповісти
Война используется чиновниками и бандитами, чтобы разрушить страну. И все это делается под лозунгами - все для перемоги.
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16.10.2024 19:42 Відповісти
Я хочу вам показати країну мрій ...
До чого ти чмо довело !?
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16.10.2024 20:01 Відповісти
У власти те кто продал душу. Они ничего не чувствуют и им всего мало. Поэтому гребут все и жрут как не в себя. Свиньи. Люди с бесами внутри вместо души.
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16.10.2024 20:34 Відповісти
Дякуємо зє-бандитам! Чуму на ваші голови!
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16.10.2024 21:38 Відповісти
Тетянка Крупа зробила інвалідність 50 прокурорам.
Блін, скільки ж там прокурорів у Хмельницькій області ?
Їх усіх звільнити і посадати.
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16.10.2024 22:27 Відповісти
Плещет волна, лижет пятки
https://eo.guitarsongs.club/song/84289 Dm https://eo.guitarsongs.club/song/84289 F https://eo.guitarsongs.club/song/84289 G
Ты лежишь, словно овощ на грядке
https://eo.guitarsongs.club/song/84289 C https://eo.guitarsongs.club/song/84289 Am
Вся такая спелая, загорелая
https://eo.guitarsongs.club/song/84289 F https://eo.guitarsongs.club/song/84289 G
Как дочь далекой республики Чад
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17.10.2024 11:02 Відповісти
в Україні є традиція, вибрати з найгіршого саме паскудне, бандикувате, злодійське бидло і взявши в руки музичний інструмент (бандуру) співати про гірку нашу долю.
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17.10.2024 11:18 Відповісти

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