Україна втратила 37 позицій у світовому рейтингу економічної свободи і опинилася між Чадом і Бурунді

Україна опустилася зі 113 на 150 місце у світі за рівнем економічних свобод, опинившись у переліку найменш вільних країн.

Порівняно із попереднім рейтингом, Україна втратила одразу 0,94 бала, отримавши оцінку на рівні 5,12 бала з 10 можливих. Це стало найбільшим зниженням оцінок серед інших країн, йдеться у оновленому звіті "Економічна свобода у світі", який публікує канадський Інститут Фрейзера.

Поряд з Україною у рейтингу розташувалися Ірак (147), Ефіопія (148), Бурунді (149), Чад (151), Демократична республіка Конго (152) та Центрально Африканська Республіка (153).

Автори звіту вимірюють економічну свободу за п’ятьма показниками: розмір уряду, верховенство права і захист права власності, надійність грошей, свобода міжнародної торгівлі, регулювання ринку праці та бізнесу.

Таке падіння є результатом того, що рейтинг вперше враховує дані, зібрані після початку повномасштабного вторгнення, це прогнозовано негативно вплинуло на показники України, пояснили українській редакції Forbes у "Центрі Бендукідзе", який є партнером "Інститут Фрейзера" в Україні.

В останньому рейтингу оцінки України погіршилися за всіма критеріями:

розмір уряду – із 7,29 до 5,83;

правова система та захист права власності – із 4,58 до 4,37;

доступ до фінансування – із 6,39 до 4,68;

свобода міжнародної торгівлі – із 6,68 до 6,05;

регулювання ринку праці та бізнесу – із 5,37 до 4,67.

Цьогоріч рейтинг "Економічна свобода у світі" знову очолив Гонконг, посунувши Сингапур на другу позицію. За ними у рейтингу розмістилися Швейцарія, Нова Зеландія та США.

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Укладачі рейтингу зауважують, що загалом середній світовий показник економічної свободи продовжує знижуватися.

Рівень глобальної економічної свободи досяг свого піку у 2019 році, але протягом наступних трьох років він знизився, що є безпрецедентним за понад 25 років вимірювання економічної свободи, зазначає старший науковий співробітник Інституту Фрейзера і один із авторів звіту Метью Мітчелл.

Як повідомлялося, Україна посіла 107 місце у світовому рейтингу країн за розміром середньої заробітної плати, згідно з дослідженням американського аналітичного журналу CEOWorld. Очолюють рейтинг Швейцарія, Люксембург та США.