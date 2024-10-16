Україна втратила 37 позицій у світовому рейтингу економічної свободи і опинилася між Чадом і Бурунді
Україна опустилася зі 113 на 150 місце у світі за рівнем економічних свобод, опинившись у переліку найменш вільних країн.
Порівняно із попереднім рейтингом, Україна втратила одразу 0,94 бала, отримавши оцінку на рівні 5,12 бала з 10 можливих. Це стало найбільшим зниженням оцінок серед інших країн, йдеться у оновленому звіті "Економічна свобода у світі", який публікує канадський Інститут Фрейзера.
Поряд з Україною у рейтингу розташувалися Ірак (147), Ефіопія (148), Бурунді (149), Чад (151), Демократична республіка Конго (152) та Центрально Африканська Республіка (153).
Автори звіту вимірюють економічну свободу за п’ятьма показниками: розмір уряду, верховенство права і захист права власності, надійність грошей, свобода міжнародної торгівлі, регулювання ринку праці та бізнесу.
Таке падіння є результатом того, що рейтинг вперше враховує дані, зібрані після початку повномасштабного вторгнення, це прогнозовано негативно вплинуло на показники України, пояснили українській редакції Forbes у "Центрі Бендукідзе", який є партнером "Інститут Фрейзера" в Україні.
В останньому рейтингу оцінки України погіршилися за всіма критеріями:
- розмір уряду – із 7,29 до 5,83;
- правова система та захист права власності – із 4,58 до 4,37;
- доступ до фінансування – із 6,39 до 4,68;
- свобода міжнародної торгівлі – із 6,68 до 6,05;
- регулювання ринку праці та бізнесу – із 5,37 до 4,67.
Цьогоріч рейтинг "Економічна свобода у світі" знову очолив Гонконг, посунувши Сингапур на другу позицію. За ними у рейтингу розмістилися Швейцарія, Нова Зеландія та США.
Укладачі рейтингу зауважують, що загалом середній світовий показник економічної свободи продовжує знижуватися.
Рівень глобальної економічної свободи досяг свого піку у 2019 році, але протягом наступних трьох років він знизився, що є безпрецедентним за понад 25 років вимірювання економічної свободи, зазначає старший науковий співробітник Інституту Фрейзера і один із авторів звіту Метью Мітчелл.
Як повідомлялося, Україна посіла 107 місце у світовому рейтингу країн за розміром середньої заробітної плати, згідно з дослідженням американського аналітичного журналу CEOWorld. Очолюють рейтинг Швейцарія, Люксембург та США.
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Дякуємо великому Зє і 73% його!
наївні та дебіли не дарма ж сходили "па-бАльшому" в урну на Вироку-2019 і пабіділі самі себе.. ідіоти..
Вже незабаром будем завдяки дермаку та гетманцеву на мінус останій.
До чого ти чмо довело !?
Блін, скільки ж там прокурорів у Хмельницькій області ?
Їх усіх звільнити і посадати.
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Ты лежишь, словно овощ на грядке
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Вся такая спелая, загорелая
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Как дочь далекой республики Чад