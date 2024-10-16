Три індустріальні парки отримають 170 мільйонів з держбюджету. Серед них – ще один проєкт бізнесмена Хмельницького

Ще трьом індустріальним паркам виділили 171,4 млн грн з державного бюджету для будівництва та модернізації інфраструктури.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує пресслужба міністерства.

"Підписані накази "Біла Церква 2", "ВінІндастрі" та "Місто скла". Сумарно вони отримають 171,4 млн грн, аби модернізувати інфраструктуру. Наприклад, "Біла Церква 2" на Київщині завдяки програмі від держави зможе побудувати мережі водопостачання, водовідведення та електричні мережі. Парк "ВінІндастрі" планує поліпшити інфраструктуру", – розповіла Свириденко.

Вона додала, що цьогоріч на підтримку індустріальних парків у держбюджеті передбачили 1 млрд грн, наразі вже підписані накази на виділення понад 885,1 млн грн для 11 індустріальних парків.

Які індустріальні парки отримали кошти з держбюджету

Індустріальний парк "Біла Церква 2". Його ініціатор – ТОВ "Індустріальний парк "Біла Церква 1" відомого бізнесмена Василя Хмельницького отримає з бюджету 66,1 млн грн державного стимулювання для будівництва мереж водопостачання, водовідведення та електричних мереж. Загальна вартість будівельних робіт становить 132,3 млн грн.

Індустріальний парк "ВінІндастрі". Його ініціатор Вінницька міська рада отримає 79 млн грн з держбюджету для забезпечення під'їзних шляхів до території парку та будівництва дороги та нової лінії електропередач.

Індустріальний парк "Місто скла". Його ініціатор ТОВ "Березанський завод листового скла" ("Березаньскло") відомого забудовника Валерія Кодецького отримає 26,3 млн грн на будівництво електромереж.

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Як повідомлялося, на початку жовтня Мінекономіки виділило 216,1 мільйона гривень з державного бюджету чотирьом індустріальним паркам для будівництва та модернізації інфраструктури.

У тому числі ТОВ "Індустріальний парк "Біла Церква 1" Василя Хмельницького отримає з бюджету 79,8 млн грн на будівництво водопостачання, водовідведення та електричних мереж. Крім того, планується капітальний ремонт доріг та благоустрій території.

Раніше три індустріальні парки – "Коростень", "БФ Термінал" та "Вінницький індустріальний парк" – отримали 350 млн грн державного фінансування на будівництво інфраструктури.

Програма передбачає фінансування до 150 млн грн для забезпечення будівництва необхідної інфраструктури. Кошти надаються на безповоротній основі, покриваючи до 50% кошторисної вартості робіт, таких як облаштування території або будівництво інженерно-транспортної інфраструктури. Також програма передбачає компенсацію до 50% вартості приєднання до електромереж. Для деокупованих територій держава покриває 80% вартості.