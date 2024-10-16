Аграрні експортери краще повертають валюту в Україну, але контроль над цим процесом посилять, – Мінагрополітики

Експортери сільськогосподарської продукції повертають в Україну у встановлені строки понад 80% валютної виручки, проте Мінагрополітики планує посилити контроль за цим процесом.

Про повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Укрінформ.

"У листопаді 2023 року була запроваджена оновлена процедура експорту сільськогосподарської продукції, яка стосується повернення валютної виручки. У результаті показник вчасного повернення валютної виручки становить понад 80%", – сказав Висоцький.

За його словами, наразі є певні затримки з неповерненням у межах 10-15% валютного виторгу на загальну суму $3-3,5 млрд, хоча раніше цей показник сягав $8 млрд.

Водночас Висоцький анонсував запровадження найближчими тижнями нової процедури більш детального контролю аграрного експорту.

Заступник міністра пояснив, що у випадку ухвалення Верховною Радою відповідного законопроєкту, експорт аграрної продукції буде можливий лише після реєстрації податкової накладної, що дозволить експортувати продукцію тільки компаніям з прозорими документами. Відшкодування експортного ПДВ відбудеться після повернення валютної виручки.

Заступник міністра прогнозує, що ці більш жорсткі заходи допоможуть додатково зменшити відсоток та обсяг потенційно неповерненої валютної виручки, щоб він не виходив за межі статистичної похибки в 3-5%.

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Як повідомлялося, у липні Національний банк збільшив строки повернення валютної виручки для аграрної продукції до 120 днів. Раніше цей період становив 90 днів.

Раніше голова Нацбанку Андрій Пишний після запровадження великого пакета валютної лібералізації обіцяв посилити контроль за поверненням експортерами валютного виторгу в Україну.

Перед цим Національний банк запровадив найбільший пакет пом’якшення валютних обмежень для бізнесу з початку повномасштабної війни. Переважна більшість з них набрали чинності з 4 травня.

Зокрема, скасовуються всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг, бізнесу дозволили виводити "нові" дивіденди, погашати проценти за "старими" зовнішніми кредитами, також пом'якшуються обмеження в частині переказу іноземної валюти на користь материнських компаній.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Чорне зерно": Як з України виводять мільярди доларів і не сплачують податки