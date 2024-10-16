Влада Кривого Рогу знову купила продпайків на 56 мільйонів без конкуренції завдяки вимозі до форми консерв

Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради 7 жовтня за результатами тендеру замовив ТОВ "Фабрика смаку" продуктових наборів для видачі мешканцям міста на 56,49 млн грн.

За умовами угоди, до кінця року замовник має отримати 100 000 продуктових наборів по 565 грн за одиницю, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Це трохи дорожче за ціну таких же наборів від цієї ж фірми у березні, яка складала 518 грн за набір, зауважує видання. Ціни окремих продуктів в складі комплекту, як і раніше, невідомі.

Нинішнє замовлення "Фабрика смаку" отримала без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подав пропозицій.

Провести закупівлю без конкуренції допомогла вимога замовника до одного продукту з набору. Зокрема, замовник вимагав, щоб консервована шинка зі свинини постачалася виключно у фігурній жерстяній банці: прямокутній, овальній або еліпсоїдній.

Анонімна компанія скаржилась на цю вимогу і просила дозволити включати до набору консерви у реторт-пакетах, відповідно до стандартів Міноборони. Але замовник відмовився.

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Як повідомлялося, у березні фірма "Фабрика смаку" так само без конкуренції отримала підряд мерії Кривого Рогу на постачання продуктових наборів на 136,15 млн грн.

Тоді один із виробників шинки оскаржував вимогу до форми банок із шинкою АМКУ, але безуспішно. А сам замовник доводив, що лише фігурна жерстяна банка (прямокутна, овальна або еліпсоїдна) дозволяє дістати шинку цілим шматком непошкодженою.

За даними порталу публічних коштів "Spending", березневий договір оплачений повністю.

Одеська "Фабрика смаку" належить директору Ігорю Левінзону та Ользі Боголюбовій.

Левінзон раніше володів і керував ТОВ "Біт-Юг" (припинено), яке отримувало підряди на харчування в Одесі. Медіа пов’язували "Біт-Юг" з екс-нардепом Олександром Пресманом. Щодо одеситки Ольги Олександрівни Боголюбової, то особа з такими ПІБ вказана в реєстрі підписантом одеського ТОВ "Оленіч Груп Лтд" Костянтина Оленіча й Олександра Оленіча. Донедавна партнеркою Левінзона по "Фабриці смаку" була Тетяна Голубіна з Одещини.

Усього з 2016 року "Фабрика смаку" отримала підрядів переважно на Одещині на 1,33 млрд грн.