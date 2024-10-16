На Центральному залізничному вокзалі у Києві з’явиться книгарня

"Укрзалізниця" відновлює аукціони з оренди площ на залізничних вокзалах країни, серед перших лотів – площі на Центральному вокзалі Києва для розміщення книгарні.

Відновити онлайн-аукціони з оренди площ на залізничних вокзалах після більш ніж річної перерви дозволяє рішення Кабміну, ухвалене напередодні, повідомляє пресслужба залізничної компанії.

Перші аукціони планують оголосити у системі "Prozorro.Продажі" вже найближчими тижнями.

Серед пропозицій – площі на Центральному вокзалі Києва для розміщення книгарні (102 кв. м) та банківського мінівідділення (35 кв. м). Також серед найближчих запланованих для оренди – площі для розміщення обладнання операторів мобільного зв’язку.

"Наша мета – щоб на вокзалах країни з'явилися фудкорти, кав’ярні, книгарні, аптеки, фінансові зони, квіткові крамниці та багато іншого", – зазначають в "Укрзалізниці".

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Як повідомлялося, у вересні 2023 року "Укрзалізниця" оголошувала онлайн-аукціони з оренди площ на 21 вокзалі та станції по всій країні. Тоді орендарям пропонували переважно зони невеликої площі, призначені для вендингових апаратів, кавоматів, банкоматів та терміналів. У Києві в оренду пропонували зони під 5 банкоматів та під кавʼярню.