Санкцїї працюють: У Росії не вистачає літаків для внутрішніх рейсів, просять допомоги у Казахстану

Влада Росії шукає допомоги "дружніх" країн із організацією внутрішньоросійських пасажирських авіарейсів через дефіцит літаків у російських перевізників. Мінтранс РФ вже розпочав переговори про залучення авіакомпаній Казахстану до виконання перельотів усередині Росії.

Про це повідомив голова відомства Роман Старовойт, передає The Moscow Times.

За його словами, йдеться про так звані каботажні перевезення, коли іноземна авіакомпанія здійснює польоти між населеними пунктами іншої країни. Зараз у Росії таке право мають лише місцеві авіаперевізники, але влада може скасувати це обмеження через нестачу у них справних літаків.

"Можливість дозволу каботажних перевезень розглядається на тлі дефіциту авіапарку", – визнав Старовойт.

Він додав, що такі переговори ведуться і з іншими країнами, але не став їх називати.

Читайте також: Вартість нового російського літака для заміни легендарного АН-2 зросла втричі за 5 років

Як повідомлялося, російські авіакомпанії почали втрачати літаки західних виробників унаслідок дії санкцій, які обмежили постачання в країну нових лайнерів і заборонили обслуговування наявних.

За даними Росавіації, з кінця жовтня 2023 року по 26 червня 2024 року кількість придатних для польотів авіалайнерів у парку 13 найбільших авіакомпаній РФ зменшилася на 3% – до 693 повітряних суден. При цьому, наприкінці червня з офіційного сайту Росавіації зникли дані про кількість літаків у парку російських авіакомпаній.

Минулого року голова "Ростеху" Сергєй Чемезов попереджав президента Росії Владіміра Путіна, що прискорене "вибуття" лайнерів іноземних виробників розпочнеться з 2025 року, оскільки їм будуть потрібні "капітальні ремонти".

Замінити іноземний флот російська влада планувала власними літаками, запустивши амбітну програму розвитку авіапрому, але її строки зірвані. Зокрема, у 2025 році замість випуску запланованих 82 літаків тепер очікується лише 20 машин.

Санкції проти російської авіації

Нагадаємо, Євросоюз 26 лютого 2022 року ввів санкції, які забороняють постачання до Росії цивільних літаків та запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування. Крім того, санкції зобов'язали лізингодавців розірвати до кінця березня того ж року контракти з російськими авіакомпаніями.

Мінтранс РФ своєю чергою уточнював, що всього в країні до повномасштабного вторгнення в Україну було 1 367 літаків, переважна більшість із них належала іноземним власникам. 78 з них було заарештовано за кордоном на вимогу власників.

У березні 2022 року Росія відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу. Для цього влада РФ також ухвалила спеціальне законодавство, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників.

У серпні того ж року російська Асоціація експлуатантів повітряного транспорту (АЕПТ) просила розробити поправки до місцевого законодавства, які дозволять російським авіакомпаніям переставляти компоненти повітряних суден з одних літаків на інші.

У липні 2024 року стало відомо, що в Росії планують створити майданчик для виробництва аналогів оригінальних деталей для літаків Airbus та Boeing.