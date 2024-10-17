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Новини
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Санкцїї працюють: У Росії не вистачає літаків для внутрішніх рейсів, просять допомоги у Казахстану

рф,аерофлот

Влада Росії шукає допомоги "дружніх" країн із організацією внутрішньоросійських пасажирських авіарейсів через дефіцит літаків у російських перевізників. Мінтранс РФ вже розпочав переговори про залучення авіакомпаній Казахстану до виконання перельотів усередині Росії.

Про це повідомив голова відомства Роман Старовойт, передає The Moscow Times.

За його словами, йдеться про так звані каботажні перевезення, коли іноземна авіакомпанія здійснює польоти між населеними пунктами іншої країни. Зараз у Росії таке право мають лише місцеві авіаперевізники, але влада може скасувати це обмеження через нестачу у них справних літаків.

"Можливість дозволу каботажних перевезень розглядається на тлі дефіциту авіапарку", – визнав Старовойт.

Він додав, що такі переговори ведуться і з іншими країнами, але не став їх називати.

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Як повідомлялося, російські авіакомпанії почали втрачати літаки західних виробників унаслідок дії санкцій, які обмежили постачання в країну нових лайнерів і заборонили обслуговування наявних.

За даними Росавіації, з кінця жовтня 2023 року по 26 червня 2024 року кількість придатних для польотів авіалайнерів у парку 13 найбільших авіакомпаній РФ зменшилася на 3% – до 693 повітряних суден. При цьому, наприкінці червня з офіційного сайту Росавіації зникли дані про кількість літаків у парку російських авіакомпаній.

Минулого року голова "Ростеху" Сергєй Чемезов попереджав президента Росії Владіміра Путіна, що прискорене "вибуття" лайнерів іноземних виробників розпочнеться з 2025 року, оскільки їм будуть потрібні "капітальні ремонти".

Замінити іноземний флот російська влада планувала власними літаками, запустивши амбітну програму розвитку авіапрому, але її строки зірвані. Зокрема, у 2025 році замість випуску запланованих 82 літаків тепер очікується лише 20 машин.

Санкції проти російської авіації

Нагадаємо, Євросоюз 26 лютого 2022 року ввів санкції, які забороняють постачання до Росії цивільних літаків та запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування. Крім того, санкції зобов'язали лізингодавців розірвати до кінця березня того ж року контракти з російськими авіакомпаніями.

Мінтранс РФ своєю чергою уточнював, що всього в країні до повномасштабного вторгнення в Україну було 1 367 літаків, переважна більшість із них належала іноземним власникам. 78 з них було заарештовано за кордоном на вимогу власників.

У березні 2022 року Росія відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу. Для цього влада РФ також ухвалила спеціальне законодавство, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників.

У серпні того ж року російська Асоціація експлуатантів повітряного транспорту (АЕПТ) просила розробити поправки до місцевого законодавства, які дозволять російським авіакомпаніям переставляти компоненти повітряних суден з одних літаків на інші.

У липні 2024 року стало відомо, що в Росії планують створити майданчик для виробництва аналогів оригінальних деталей для літаків Airbus та Boeing.

Автор: 

авіація (2250) росія (14402) літак (666) санкції (4481)


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Топ коментарі
+11
Санкції не працюють і не будуть. Вони хоч на літаках літають на відміну від нас.
Найкращі санкції -- це коли буде палати вся росія. Коли їм буде не до літаків. Коли у них аеропорти не будуть працювати як і в нас через постійну загрозу обстрілів. А до того... Можете себе тішити, але росія попри санкції налагодила виробництво ракет, *********** та іншої зброї. У неї "нормальні" союзники: китай, кндр, іран та інші, які їй зі всім допомагать і не бояться ніяких "ліній".
Іран вже скільки років під санкціями? Тим не менше виготовляє балістичні ракети та інше високоточне озброєння навіть аж до ядерного в перспективі. А захід жує соплі і тішиться санкціям...
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17.10.2024 09:32
+8
І що, від цього менше кабів та дронів прилітатиме?
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17.10.2024 09:22
+3
"Санкцїї працюють"

В КНДР теж працюють, тоді. Там більшість їздять велосипедами, максимум на авто на дровах в якості палива, їдять одну капусту раз в 3 дні, але Кіма любити не перестали та ракет від цього менше не стало.
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17.10.2024 09:33
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І що, від цього менше кабів та дронів прилітатиме?
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17.10.2024 09:22 Відповісти
Будуть кацапи на возиках та тачках іздити з волами! Тільки де волів возьмуть?
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17.10.2024 09:23 Відповісти
Санкції не працюють і не будуть. Вони хоч на літаках літають на відміну від нас.
Найкращі санкції -- це коли буде палати вся росія. Коли їм буде не до літаків. Коли у них аеропорти не будуть працювати як і в нас через постійну загрозу обстрілів. А до того... Можете себе тішити, але росія попри санкції налагодила виробництво ракет, *********** та іншої зброї. У неї "нормальні" союзники: китай, кндр, іран та інші, які їй зі всім допомагать і не бояться ніяких "ліній".
Іран вже скільки років під санкціями? Тим не менше виготовляє балістичні ракети та інше високоточне озброєння навіть аж до ядерного в перспективі. А захід жує соплі і тішиться санкціям...
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17.10.2024 09:32 Відповісти
"Санкцїї працюють"

В КНДР теж працюють, тоді. Там більшість їздять велосипедами, максимум на авто на дровах в якості палива, їдять одну капусту раз в 3 дні, але Кіма любити не перестали та ракет від цього менше не стало.
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17.10.2024 09:33 Відповісти
Ну так і нічого робити, окрім трясти в'ялим "ядерним" хєром та відправляти в засрашку погано виточені снаряди він не може. Це і є результат санкцій - скаженого пса загнали в будку і він там біснується, періодично бризкаючи слиною назовні.

У засрашки поки що не такий стан, але, очевидно, над цим активно працюють. Про що і свідчить новина.
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17.10.2024 13:16 Відповісти
Так активно працюють, що ви, найімовірніше, не побачите результатів тих санкцій. А так то да, по телемарафону потужно.
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17.10.2024 13:54 Відповісти
Вірю вам на слово, як знавцю контенту супермарафону.
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17.10.2024 15:46 Відповісти
У рашистов по хорошему уже должна быть закрытая зона для полетов и передвигаться они уже должны на санях если бы мы хотели победить.
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17.10.2024 09:36 Відповісти
а чого ринок не працює?
По теорії повинні були зявитися сотні бажаючих випускати літаки коли імпорту немає і є шалений попит.
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17.10.2024 09:42 Відповісти
Сотні бажаючих з'являються в ринковій економіці, де права власності - десь біля поняття "святі". В засрашці, що б вони там про себе не розповідали - олгархічний паханат. Права власності там всі належать чиновникам та спецслужбам, що б там хто не видумував собі. Тому ніякі реальні бізнесмени там ніякої "творчої" діяльності не ведуть. А ті, що є - це в основному вишкребки "буремних 90х", які вміють тільки прожирати державне фінансування. Мізер тих, хто зміг за 30 років хоч щось побудувати не на базі совкових активів - давно підім'яли під себе спецслужби.

Вони там зараз реально стоять на межі рішення щодо примусового переселення "кваліфікованих робітників" з всіляких санкт-членінградів та мацквабадів в промислові центри, в яких точать зброю та в яких населення за останні 50 років наполовину вимерло.
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17.10.2024 13:21 Відповісти
Кого ви втішаєте цією статейкою? Кацапи просять літаки у дружніх для них країн для внутрішніх рейсів, а скільки внутрішніх рейсів авіосполучення в Україні? Хіба нам, українцям від цього легче? Хіба менше КАБів летить на Сумщину, Херсонщину, Запоріжжя, я вже не пишу про Харківщину, Донеччину і Луганщину? Кожного дня стираються в лиця землі великі підприємства, навіть міста, мовчу про життя захисників України і цивільних.
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17.10.2024 09:44 Відповісти
Про росію або добре, або ніяк...?
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17.10.2024 09:51 Відповісти
А що, нам плакати від того, що в засрашці не працюють ніякі авіаційні програми та випуск літаків в 4+ рази менший, ніж їм бажалось би? Очевидно, що ситуація хєрова і в виробництві військових літаків. Що є дуже добре для України.

Але ти продовжуй зрадойобити з приводом чи без. Це твоє невід'ємне право!
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17.10.2024 13:24 Відповісти
Ответ быстрый. Просят у Казахстана? Получат. Быстро. Завтра точно.
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17.10.2024 10:08 Відповісти
Це в того "дружнього Казахстана", банки якого приєдналися до санкцій і не пропускають через себе платежів в кєтай? Може бістро, а може і не бістро...
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17.10.2024 13:25 Відповісти
ціни на перельоти дешевше таксі
часом дешевше квиток в Сочі, ніж поїздка до Внукова.
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17.10.2024 10:35 Відповісти

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