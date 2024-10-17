Японська компанія хоче передати Україні безпілотники для пошуку мін. Технологію розроблятимуть українські фахівці

Японський комерційний виробник промислових безпілотників Prodrone збирається поставляти свою продукцію в Україну для використання в операціях із гуманітарного розмінування.

Про це пише японське видання Nikkei, передає Укрінформ.

Як повідомляється, Prodrone планує передавати Україні дрони, здатні пересуватися на висоті 50 см над землею.

Технологію пошуку мін розроблятимуть українські фахівці, із впровадженням штучного інтелекту, завдяки чому дрон зможе наносити виявлені міни на інтерактивну карту місцевості.

Японська компанія розраховуєпочати поставки безпілотників в Україну наступного року.

На сайті Prodrone повідомляється, що компанія виробляє безпілотні літальні апарати для зйомки з високою роздільною здатністю окремих земельних ділянок (під будівництво, видобуток корисних копалин тощо), перевірки інфраструктурних об'єктів (мостів, дамб, тунелей та інших споруд), а також логістики й транспортування вантажів.

Японія раніше вже надавала допомогу Україні в питаннях знешкодження мін. Так, Японія передала Україні чотири установки ALIS, що дозволяють з великою точністю знаходити міни, а також 50 металодетекторів. Крім того, українські експерти пройшли в Японії навчання з розмінування.

У середині серпня повідомлялося, що Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) замовило в українських виробників техніку для потреб гуманітарного розмінування, яку планує передати Державній службі надзвичайних ситуацій в рамках довготривалого партнерства.

До того стало відомо, що хорватська компанія DOK-ING, один зі світових лідерів у галузі роботизованих систем для гуманітарного розмінування, відкриває свій офіс у Києві.