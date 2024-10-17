За сплатою податків до бюджету України лідирують переробна промисловість та сфера торгівлі. ІНФОГРАФІКА
За січень-вересень 2024 року найбільшу частку в сплаті податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України складає сплата суб'єктами господарювання в галузях переробної промисловості та торгівлі.
Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби.
Зокрема, розподілення по сферах наступне:
- "Переробна промисловість" – 16,7% від загального збору до зведеного бюджету України;
- "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів" – 16%;
- "Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування" – 11,3%;
- "Фiнансова та страхова дiяльнiсть" – 10,9%.
Найбільше зростання сплати за січень-вересень 2024 року відносно аналогічного періоду минулого року відбулось у таких галузях:
- "Фiнансова та страхова дiяльнiсть" – зростання у 2,6 раза, або +84,7 млрд грн;
- "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів" – зростання на 23,2%, або +37,9 млрд грн;
- "Переробна промисловість" – зростання на 19,6%, або +34,6 млрд грн;
- "Професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть" – зростання на 62,6%, або +21,5 млрд грн.
Як повідомлялося, зміни до держбюджету-2024 передбачають додаткове фінансування дефіциту до кінця року на 216 млрд грн за рахунок ОВДП, а також підвищення податків та зменшення витрат на обслуговування державного боргу.
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