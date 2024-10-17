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Новини
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За сплатою податків до бюджету України лідирують переробна промисловість та сфера торгівлі. ІНФОГРАФІКА

бюджет,госбюджет

За січень-вересень 2024 року найбільшу частку в сплаті податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України складає сплата суб'єктами господарювання в галузях переробної промисловості та торгівлі.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби.

Зокрема, розподілення по сферах наступне

  • "Переробна промисловість" – 16,7% від загального збору до зведеного бюджету України;
  • "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів" – 16%;
  • "Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування" – 11,3%;
  • "Фiнансова та страхова дiяльнiсть" – 10,9%.

Найбільше зростання сплати за січень-вересень 2024 року відносно аналогічного періоду минулого року відбулось у таких галузях:

  • "Фiнансова та страхова дiяльнiсть" – зростання у 2,6 раза, або +84,7 млрд грн;
  • "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів" – зростання на 23,2%, або +37,9 млрд грн;
  • "Переробна промисловість" – зростання на 19,6%, або +34,6 млрд грн;
  • "Професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть" – зростання на 62,6%, або +21,5 млрд грн.

Бюджет України за січень-вереснь 2024 року

Як повідомлялося, зміни до держбюджету-2024 передбачають додаткове фінансування дефіциту до кінця року на 216 млрд грн за рахунок ОВДП, а також підвищення податків та зменшення витрат на обслуговування державного боргу.

Автор: 

бюджет (1825) податки (2464) промисловість (453) торгівля (917)


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Нормально. Одні стрижуть на страховках, інші на ремонті. Я що можу сам ремонтую. Те, що мені нарахували на СТО 23 тисячі за ремонт, я сам зробив за один день з оригінальними запчастинами і витратив 8 тисяч.
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17.10.2024 13:26 Відповісти
По доходам лидируют банкиры и энергетики,а налоги платит торговля,странно,и куда делись экспортеры,например руды и металлов,или для ахметки налогов не прописали?
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17.10.2024 13:30 Відповісти
А шоу-бізнес, зокрема ;Квартал-95;?
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17.10.2024 13:35 Відповісти
А що вона переробляє? Пусте в порожнє? Залишились безкінечні офіси незрозуміло чого і звісно торгівля здебільшого закордонним товаром.
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17.10.2024 14:27 Відповісти
Тобто ніякі не металургії, не нафти, не гази і не руди. Бюджет і країна тримаються на галузях, основні прибутки яких від пересічних громадян. Всі розповіді, що великі підприємства треба рятувати, дотувати, бо вони типу основа нашої економіки - просто казки.
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17.10.2024 14:39 Відповісти

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