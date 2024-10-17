За сплатою податків до бюджету України лідирують переробна промисловість та сфера торгівлі. ІНФОГРАФІКА

За січень-вересень 2024 року найбільшу частку в сплаті податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України складає сплата суб'єктами господарювання в галузях переробної промисловості та торгівлі.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби.

Зокрема, розподілення по сферах наступне:

"Переробна промисловість" – 16,7% від загального збору до зведеного бюджету України;

"Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів" – 16%;

"Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування" – 11,3%;

"Фiнансова та страхова дiяльнiсть" – 10,9%.

Найбільше зростання сплати за січень-вересень 2024 року відносно аналогічного періоду минулого року відбулось у таких галузях:

"Фiнансова та страхова дiяльнiсть" – зростання у 2,6 раза, або +84,7 млрд грн;

"Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів" – зростання на 23,2%, або +37,9 млрд грн;

"Переробна промисловість" – зростання на 19,6%, або +34,6 млрд грн;

"Професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть" – зростання на 62,6%, або +21,5 млрд грн.

Як повідомлялося, зміни до держбюджету-2024 передбачають додаткове фінансування дефіциту до кінця року на 216 млрд грн за рахунок ОВДП, а також підвищення податків та зменшення витрат на обслуговування державного боргу.