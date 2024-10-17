Фонд держмайна виставив на продаж виробника протезів в Одесі за 46 мільйонів

Фонд державного майна виставив на приватизаційний аукціон єдиний майновий комплекс Одеського експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Стартова ціна активу – 46,37 млн грн без ПДВ, торги у системі "Прозорро.Продажі" заплановані на 8 листопада, передає Liga.net.

Підприємство розташоване в Одесі по вулиці Героїв Крут, 11.

До складу лота входить нерухомість сукупною загальною площею 5528,6 кв. м (14 будівель, а також споруди та комунікації, що не підлягають державній реєстрації), три земельні ділянки загальною площею 1,25 га та сім транспортних засобів 1997-2008 років випуску.

Підприємство займається виробництвом медичних і стоматологічних інструментів та матеріалів, основна номенклатура продукції – технічні засоби реабілітації.

Одеське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство не має кредиторської заборгованості. За даними звітності, в останні роки підприємство залишається прибутковим, його дохід у 2023 році становив 24,59 млн грн, а чистий прибуток – 190 тис. грн. Станом на 30 червня 2024 року його штат становить 75 працівників.

Серед умов приватизації активу:

збереження профілю діяльності підприємства протягом 10 років;

недопущення звільнення працівників протягом шести місяців від дати переходу права власності;

погашення протягом шести місяців боргів із зарплати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації.

Що відомо про приватизацію виробників протезів?

Як повідомлялося, у вересні Фонд державного майна успішно продав єдиний майновий комплекс Полтавського експериментального протезно-ортопедичного підприємства за 50,42 млн грн.

У лютому 2024 року Фонд державного майна вже продав майновий комплекс Київського експериментального протезно-ортопедичного підприємства компанії власника супермаркету "Велика кишеня" бізнесмена Романа Луніна за 165 мільйонів гривень.

У жовтні 2023 року Фонд держмайна продав першого державного виробника протезів – Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство за 32 млн грн (без ПДВ). Його придбанням цікавилося Товариство Червоного Хреста України, але приватна компанія запропонувала вищу ціну.

У травні 2024 року Фонд держмайна виставляв на продаж єдиний майновий комплекс Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства за 11,4 млн грн, але торги не відбулися.

У червні ФДМУ також виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс комунального підприємства "Дніпропетровське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство" за 115 млн грн. Але торги також не відбулися.