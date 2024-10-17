Нацбанк почне вилучати з обігу банкноти 50 та 200 гривень старого зразка

З 1 листопада 2024 року Національний банк почне вилучати з обігу банкноти номіналами 50 та 200 гривень зразків 2003 – 2007 років (тобто старого зразка).

Їх замінюватимуть на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління (зразка 2014 року та наступних років випуску), повідомили у пресслужбі НБУ.

Застарілі банкноти вилучатимуть з обігу без участі громадян, розраховуватися такими банкнотами можна буде без обмежень, оскільки вони залишатимуться дійсними платіжними засобами, запевнили у Нацбанку.

Однак банки більше не видаватимуть такі банкноти із кас, Національний банк припинить видавати ці банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки.

Потрапляючи в банки, банкноти номіналами 50 та 200 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації.

"Водночас заміна банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка на сучасні, з посиленою системою захисту, не вплине на готівкові розрахунки громадян, їм не потрібно вживати додаткових заходів для обміну", – наголосили у Нацбанку.

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Як повідомлялося, із 1 серпня Нацбанк почав вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003-2007 років. Їх поступово замінюватимуть на сучасніші банкноти зразка 2014 року та наступних років випуску. Перед цим з обігу почали вилучати застарілі банкноти інших номіналів.

Відтак, заміна банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка завершить цей процес. Як наслідок, банкнотно-монетний ряд гривні міститиме лише грошові знаки сучасного покоління.