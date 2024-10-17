Майже 50 мільярдів гривень у бюджет від початку війни: "Метінвест" Ахметова ввійшов у топ платників податків

Протягом першого півріччя цього року група "Метінвест" збільшила сплату відрахувань до бюджету до 10 млрд грн.

За цим показником "Метінвест" увійшов до топу найбільших платників податків України, який підготувало видання delo.ua, повідомляє пресслужба компанії.

"У 2021 році група "Метінвест" сплатила до бюджету країни 52,7 млрд грн податків. Після повномасштабного вторгнення у 2022 році сума очікувано знизилася до 20,5 млрд грн, а у 2023 році — до 14,6 млрд грн. Втім, попри складні обставини, компанія пристосовується та залишається одним із найбільших платників податків в Україні", – зауважують укладачі рейтингу.

Зменшення обсягів сплачених податків під час війни обумовлене низкою об'єктивних факторів: проблемами з завантаженням активів, морською блокадою, втратою контролю над активами в Маріуполі та зупиненням Авдіївського коксохімічного заводу (АКХЗ). На роботу підприємств групи також впливають постійні обстріли, логістичні обмеження, дефіцит електроенергії та кадровий голод.

Найбільші за обсягом податкові відрахування "Метінвесту":

плата за користування надрами (2,9 млрд грн);

єдиний соціальний внесок (1,8 млрд грн);

податок на доходи фізичних осіб (1,7 млрд грн).

При цьому сума сплаченого ЄСВ збільшилася на 19% проти аналогічного періоду минулого року, оскільки компанія офіційно працевлаштовує своїх працівників, регулярно проводячи індексацію та підвищення зарплат.

"Це значний внесок у розвиток країни, що особливо важливо в умовах, у яких нині опинилась Україна. Адже податки, отримані з білих зарплат зокрема, дають змогу державі виділяти ЗСУ необхідні кошти для виконання їхніх завдань – насамперед задля забезпечення обороноздатності країни", – коментує директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом групи "Метінвест" Тетяна Петрук.

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Крім того, активи "Метінвесту" в прифронтових містах генерують податки до місцевих бюджетів. Так, тільки у 2023 році підприємства компанії сплатили понад 261 млн грн податків Покровській громаді – третину від усіх податкових надходжень до місцевого бюджету.

"За час війни "Метінвест" подолав багато викликів. Чимало випробувань ще попереду. Наші зусилля з перебудови бізнесу до нових умов та вміння перетворити проблеми на можливості дали свої результати – податкові виплати зростають. Це наш внесок у підтримку економіки України та регіонів поблизу лінії фронту, де працюють підприємства компанії", – додає генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Він зауважує, що серед найбільших викликів, з якими зіткнулася компанія – здорожчання логістики, стабільність електропостачання та дефіцит працівників: наразі у "Метінвесті" відкрито понад 4 тисячі вакансій.

Як повідомлялося, раніше український бізнес попередив, що рішення уряду про призупинення бронювання може дестабілізувати роботу підприємств, призвести до втрати критично важливих фахівців, зменшення відрахувань до держбюджету, ослаблення економіки та кризи на продовольчому ринку, писала українська редакція Forbes. Подальша ж мобілізація спеціалістів високого рівня призведе до втрати спроможності компаній підтримувати регіони присутності та надавати допомогу Силам оборони.