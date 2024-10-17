Бізнес прогнозує збільшення виробництва, пришвидшення інфляції і девальвацію гривні, – опитування НБУ

Бізнес поліпшив оцінки своєї ділової активності в наступні 12 місяців, зберіг позитивні прогнози щодо залучення інвестицій, але погіршив очікування щодо інфляції та девальвації гривні.

Про це свідчать результати щоквартального опитування керівників підприємств, у якому з 31 липня до 28 серпня взяли участь 655 топменеджерів із 21 регіону країни, повідомляє пресслужба Національного банку (НБУ).

За його результатами, Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) становив 100,6% порівняно із 99,5% у другому кварталі 2024 року.

"Учасники опитування поліпшили позитивні оцінки щодо загальних обсягів реалізації продукції, інвестиційних витрат на обладнання та інвентар, а також пом’якшили негативні оцінки щодо інвестиційних видатків на проведення будівельних робіт. Водночас респонденти погіршили оцінки щодо майбутнього фінансово-економічного стану підприємств та кількості працівників", – зазначають у Нацбанку.

Зокрема, бізнес відновив позитивні оцінки обсягів виробництва товарів і послуг у наступні 12 місяців: баланс відповідей становив 3,7% (у другому кварталі 2024 року – "мінус" 0,3%). Зростання очікували підприємства з 10 областей, передусім у сферах енерго- та водопостачання, сільського господарства, переробної промисловості, транспорту та зв'язку.

Водночас вперше за вісім кварталів зафіксовано погіршення інфляційних очікувань: у третьому кварталі 2024 року очікувана в найближчі 12 місяців річна інфляція становила 9,7% порівняно з 9% у попередньому кварталі.

Передусім, на погіршення інфляційних очікувань бізнесу вплинув курсовий чинник.

Очікування щодо девальвації національної валюти вчергове посилились: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 43,72 грн/$ (у попередньому кварталі – 41,61 грн/$).

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Водночас погіршилися оцінки щодо майбутнього фінансово-економічного стану підприємств та кількості працівників:

баланс відповідей щодо фінансово-економічного розвитку власних підприємств у наступні 12 місяців становив "мінус" 0,9% (у другому кварталі – "мінус" 0,2%).

щодо кількості працівників баланс відповідей становив "мінус" 10,9% (у другому кварталі – "мінус" 10,7%).

"Негативні прогнози надали респонденти усіх видів економічної діяльності. Найпесимістичнішими у своїх оцінках були респонденти галузей будівництва та добувної промисловості", – зазначається у повідомленні.

Водночас бізнес прогнозує нижчі темпи зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника: баланс відповідей – 52,9% порівняно з 54,8% у другому кварталі.

Як повідомлялося, брак робочої сили внаслідок мобілізації або виїзду співробітників за кордон у вересні посів перше місце серед перешкод для ведення бізнесу, свідчать дані щомісячного опитування підприємств Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).