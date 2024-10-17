Дотації та цифрові послуги для аграріїв: Зеленський підписав закон про аграрний реєстр

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про інформаційно-комунікаційну систему "Державний аграрний реєстр".

Відповідний законопроєкт №11063-д повернено з підписом голови держави 17 жовтня, повідомляється на сайті парламенту.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей закон 19 вересня, це було одним із зобов'язань України за програмою Ukraine Facility Plan від ЄС та перед Світовим банком.

У Мінагрополітики пояснювали, що ухвалення закону дозволить розширити коло отримувачів державної підтримки через Державний аграрний реєстр (ДАР) – нею зможуть скористатися не лише виробники сільськогосподарської продукції, а й організації водокористувачів та суб’єкти агропромислового комплексу.

Водночас ухвалення закону сприятиме подальшій цифровізації українського агросектору, адже ДАР має стати єдиним електронним вікном для спілкування агровиробників із органами влади.

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Нагадаємо, онлайн платформа "Державний аграрний реєстр" була запущена 12 серпня 2022 року за підтримки ЄС для допомоги українським агровиробникам. Станом на 18 вересня 2024 року в Державному аграрному реєстрі було зареєстровано більше 176 тисяч сільгосптоваровиробників. Протягом зазначеного періоду через Державний аграрний реєстр було реалізовано більше 50 програм підтримки.