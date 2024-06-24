Мінагрополітики запускає три програми державних дотацій для фермерів через ДАР

Державний аграрний реєстр з 25 червня розпочне прийом заявок на окрему бюджетну субсидію у розмірі 4 тисячі грн на 1 га оброблюваних угідь.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства агарної політики та продовольства.

"25-го червня 2024 року, о 10 годині в Державному аграрному реєстрі розпочнеться прийом заявок на окрему бюджетну субсидію у розмірі 4 тис. грн на 1 га оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення для виробників сільськогосподарської продукції, що мають у власності та/або користуванні до 120 га земель сільськогосподарського призначення", – йдеться у повідомленні.

Крім того, з 10 ранку 27 червня розпочнеться прийом заявок на спеціальні бюджетні дотації для утримання корів, кіз та/або овець:

спеціальна бюджетна субсидія для аграріїв, які мають у власності від 3 до 100 корів (усіх напрямів продуктивності) передбачається виплата по 7 тис. грн на кожну голову.

спеціальна бюджетна субсидія для аграріїв, які утримують маточне поголів’я кіз та/або овець від 5 до 500 голів - у розмірі 2 тис. грн на одну голову.

Зазначається, що подати заявки на отримання бюджетної допомоги можуть аграрії усіх областей окрім територій, тимчасово окупованих та зони активних бойових дій.

У Мінагрополітики попередили, що при реєстрації у ДАР заявок на суму, що відповідає затвердженому обсягу бюджетних коштів, подання заявок припиняється.

Наприкінці травня повідомлялося, що перші три українські агропідприємства отримали 25% компенсацію вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання українських виробників. Загальна сума компенсації склала 220 тис. грн.