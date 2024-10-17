В Україні збільшився розмір допомоги по безробіттю, але не для всіх
Мінімальний розмір допомоги по безробіттю в Україні для деяких категорій населення збільшився із 2500 до 3600 гривень.
Відповідна постанова правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 19 вересня №74 була оприлюднена і набула чинності сьогодні, 17 жовтня, повідомили у Державній службі зайнятості.
Водночас у відомстві запевнили, що нові правила застосовуватимуться із 1 жовтня.
Підвищення виплати стосується:
- людей, які не мали 7 місяців страхового стажу протягом року до набуття статусу безробітного та отримували до підвищення 1 500 грн;
- людей, які працювали не менше 7 місяців перед настанням безробіття та отримували до підвищення 2 500 грн;
- внутрішньо переміщених осіб, які не мають документів про страховий стаж, та отримували до підвищення 2 500 гривень.
Водночас мінімальний розмір допомоги по безробіттю залишився незмінним – 1 500 грн, на таку допомогу може розраховувати молодь до 35 років, яка не має страхового стажу, а також особи, звільнені за окремими статтями трудового законодавства: систематичне невиконання обов’язків без поважних причин, прогул, крадіжки за місцем роботи тощо.
У Держслужбі зайнятості нагадали, що під час дії воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів, а особам передпенсійного віку – не більше 360 календарних днів.
Як повідомлялося, раніше директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк розповідала, що середній розмір допомоги з безробіття в Україні становить близько 4 тис. грн на місяць, а максимальний розмір відповідає розміру мінімальної заробітної плати.
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