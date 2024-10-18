Споживання електроенергії в Україні стабілізувалося, – "Укренерго"

Споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам. Так, 18 жовтня станом на 09:30 воно було на тому самому рівні, що й попереднього дня.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Вчора, 17 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,7% вищим, ніж попереднього робочого дня – у середу, 16 жовтня. Причина зростання споживання – подальше зниження температури повітря на всій території України та масове використання обігрівачів, зокрема – у вечірні години", – сказано в повідомленн.

В "Укренерго" зазначили, що в години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності, тому користуватися потужними електроприладами краще в період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 18 жовтня, стабілізаційні відключення електроенергії не прогнозуються.

Раніше в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт заявляв, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання за умови відсутності нових пошкоджень в енергосистемі вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими