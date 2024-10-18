"Національний кешбек": Перші виплати стартують 22 жовтня. Хто зможе отримати?

Українці з 22 по 31 жовтня отримають першу виплату за програмою "Національний кешбек". 646 378 українцям держава перерахує сумарно 37,2 млн грн, накопичені за покупки у вересні.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

"Кешбек є формою фінансової підтримки громадян від держави. Витратити ці кошти можна зокрема на комунальні послуги. Це особливо актуальне питання у період опалювального сезону. Крім того, ці кошти можна витратити на благодійність, задонатити на ЗСУ, придбати військові облігації, чи витратити на послуги", – нагадала перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Кошти будуть нараховані тим громадянам, які мали покупки українських товарів і сума кешбеку становила понад 2 грн за вересень. За результатами вересня таких споживачів виявилося 646 378.

У інших або не було нарахувань, або вони становили менше 2 грн.

Умовою виплати кешбеку є активація картки для виплат в "Дії". Хто зробив це, отримає накопичений за вересень кешбек в жовтні.

Ті ж, хто не активував у "Дії" свою картку для виплат – таких споживачів понад 300 тис. станом на кінець вересня, – має це зробити, і коштине "згорять, а будуть виплачені в листопаді.

Отриманий кешбек не буде оподатковуватись. Виплата кешбеку відбувається щомісячно, зі 20 числа наступного місяця за попередній.

Як повідомлялося, минулого тижня Міністерство економіки закінчило бета-тестування програми "Національний кешбек" та вирішило запустити його національну рекламну кампанію.

За час бета-тестування, що тривало з 2 вересня, українці випустили понад 2,1 млн карт, 1,2 млн осіб бачать кешбек у "Дії", а загальна сума нарахованих коштів становить 90 млн грн.

Наразі "Національний кешбек" від держави доступний вже на 267 тис. українських товарів від 1352 місцевих виробників.

Згодом у застосунку "Дія" з'явилася можливість перевірити, чи бере товар участь у програмі "Національний кешбек", просканувавши його штрихкод.