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Новини
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"Національний кешбек": Перші виплати стартують 22 жовтня. Хто зможе отримати?

Національний кешбек

Українці з 22 по 31 жовтня отримають першу виплату за програмою "Національний кешбек". 646 378 українцям держава перерахує сумарно 37,2 млн грн, накопичені за покупки у вересні.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

"Кешбек є формою фінансової підтримки громадян від держави. Витратити ці кошти можна зокрема на комунальні послуги. Це особливо актуальне питання у період опалювального сезону. Крім того, ці кошти можна витратити на благодійність, задонатити на ЗСУ, придбати військові облігації, чи витратити на послуги", – нагадала перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Кошти будуть нараховані тим громадянам, які мали покупки українських товарів і сума кешбеку становила понад 2 грн за вересень. За результатами вересня таких споживачів виявилося 646 378.

У інших або не було нарахувань, або вони становили менше 2 грн.

Умовою виплати кешбеку є активація картки для виплат в "Дії". Хто зробив це, отримає накопичений за вересень кешбек в жовтні.

Ті ж, хто не активував у "Дії" свою картку для виплат – таких споживачів понад 300 тис. станом на кінець вересня, – має це зробити, і коштине "згорять, а будуть виплачені в листопаді.

Отриманий кешбек не буде оподатковуватись. Виплата кешбеку відбувається щомісячно, зі 20 числа наступного місяця за попередній. 

Як повідомлялося, минулого тижня Міністерство економіки закінчило бета-тестування програми "Національний кешбек" та вирішило запустити його національну рекламну кампанію.

За час бета-тестування, що тривало з 2 вересня, українці випустили понад 2,1 млн карт, 1,2 млн осіб бачать кешбек у "Дії", а загальна сума нарахованих коштів становить 90 млн грн.

Наразі "Національний кешбек" від держави доступний вже на 267 тис. українських товарів від 1352 місцевих виробників.

Згодом у застосунку "Дія" з'явилася можливість перевірити, чи бере товар участь у програмі "Національний кешбек", просканувавши його штрихкод.

Автор: 

виплати (474) торгівля (917) кешбек (53)


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Топ коментарі
+2
Це так хочуть позаганяти всіх в "дію."
Не встановлював зедібільську прогу, зараз не маю і встановлювати не буду.
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18.10.2024 17:04 Відповісти
+2
Вакула ти бери те шарове бабло і за мене..🤣🤣🤣🤣🤣
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18.10.2024 17:20 Відповісти
+2
Вакула, "шара" буває тільки в мишоловці.
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18.10.2024 17:22 Відповісти
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Це так хочуть позаганяти всіх в "дію."
Не встановлював зедібільську прогу, зараз не маю і встановлювати не буду.
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18.10.2024 17:04 Відповісти
васська ти просто бик колгоспний . тобі на шару бабло пропонують а ти морду відвертаєш
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18.10.2024 17:14 Відповісти
Вакула ти бери те шарове бабло і за мене..🤣🤣🤣🤣🤣
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18.10.2024 17:20 Відповісти
Вакула, "шара" буває тільки в мишоловці.
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18.10.2024 17:22 Відповісти
Правильно
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18.10.2024 17:19 Відповісти
ну васька бик у вашому шлюбі мабуть папа а геміхх виходить що мама -- правильно ???
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19.10.2024 16:11 Відповісти
А тих українців, у котрих або не встановлена ваша "дія", або немає смартфону, ви офіційно "кинули" на гроші, пані міністерка економіки Юлія Свириденко. Краще б знизили вартість товарів ДЛЯ ВСІХ.
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18.10.2024 17:34 Відповісти
Доречі, це аж по 68 грн в середньому на всіх, хто скористався програмою. Це майже 16 кВт 😂
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18.10.2024 17:37 Відповісти
Гетьманцева на вас нема ! От прочитає оце все і ... Ще винні залишитесь, "щасливчики" хрЕнові ...
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18.10.2024 18:27 Відповісти
Аби отримувати кешбек від держави, людина має "прикріпити" в "Дії" одну із своїх банківських карток та надати державі дозвіл на те, аби вона бачила всі транзакції з неї. Це необхідна умова, адже без цього кроку сервіс не зможе верифікувати покупця товару та продукцію, яку він придбав.
По друге: хто знає, звідки в Держави гроші на це? З статті соціального страхування. Тобто з цих самих грошей, які ви платите державі.
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18.10.2024 18:48 Відповісти

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