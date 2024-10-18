Відновлення економіки у вересні прискорилося, за дев’ять місяців ВВП зріс на 4,5%, – Мінекономіки

У вересні 2024 року зростання економіки України прискорилося до 3,8% (±1%), порівняно із вереснем минулого року.

За підсумками перших дев’яти місяців цього року зростання ВВП оцінюється на рівні 4,5% (±1%) у річному обчисленні, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"У вересні найбільший приріст показало сільське господарство завдяки ранньому збору пізніх культур. Зростання також спостерігалося у транспорті та будівництві. Другий місяць поспіль підприємства торгівлі, промисловості та будівництва покращують оцінки своєї діяльності на найближчу перспективу, і однією з ключових причин цього оптимізму є нормалізація ситуації в енергетиці", – пояснила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, економічне зростання за перші дев’ять місяців 2024 року на рівні 4,5%, відповідає оновленому урядовому прогнозу, який передбачає зростання реального ВВП за підсумками 2024 року на рівні 3,5%.

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Як повідомлялося, за оцінками Мінекономіки, у серпні 2024 року ВВП України зріс на 3,5% (±1%) у порівнянні із серпнем минулого року. За вісім місяців зростання ВВП оцінювалося у 3,9%.

Уряд прогнозує зростання ВВП за підсумками 2024 року на 3,5% та його уповільнення у наступному році до 2,7%.

Водночас Світовий банк зберіг свій прогноз стосовно зростання економіки України за підсумками 2024 року на рівні 3,2%, однак суттєво погіршив прогноз зростання ВВП на 2025 рік через продовження війни – до 2% із 6,5%.

За попередніми даними Держстату, ВВП України у другому кварталі 2024 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,2% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з другим кварталом 2023 року – на 3,7%.

У першому кварталі ВВП України порівняно з попереднім кварталом зріс на 1,2%, а а порівняно з першим кварталом 2023 року – на 6,5%, повідомляв Держстат.