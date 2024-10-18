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Новини
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"Щоб українська зброя не опинилася в Росії": Зеленський прокоментував можливість скасування експорту озброєнь

Президент Володимир Зеленський

Профільні міністерства мають розробити пропозиції щодо експорту зброї, зокрема українських дронів, але з певними запобіжниками.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю українським журналістам, яке транслювали в ефірі телемарафону, передає Liga.net.

Президент розповів, що попросив міністра оборони Рустема Умєрова подумати над можливими моделями експорту.

"Я виключаю експорт... комусь, а воно потім в Росії. Це раз. Друга історія – це має бути тільки серед кола "Рамштайну". При всій повазі до близькосхідних країн і інших, але я не вважаю, що ми маємо право експортувати тим, хто нам не допомагав", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що українська влада працює над залученням додаткових коштів на закупівлю зброї вітчизняного виробництва, тому деяким виробникам, які скаржаться не недостатній обсяг замовлень, зараз "потрібно почекати".

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Як повідомлялося, раніше Рустем Умєров заявив, що Міноборони не виключає скасування заборони на експорт озброєння вітчизняного виробництва, однак остаточне рішення буде ухвалюватися керівництвом держави.

Він нагадав, що Україна пропонує партнерам кілька варіантів інвестування у виробництво українських озброєнь.

Нагадаємо, Україна розглядає можливість скасувати заборону на експорт вітчизняного озброєння, писало видання Financial Times із посиланням на джерела.

За оцінками співрозмовників видання, скасування заборони на експорт вітчизняного озброєння може принести українським виробникам зброї до $20 млрд прибутку, що дозволить збільшити внутрішнє виробництво для армії.

Україна після початку повномасштабної війни з Росією у 2022 році запровадила заборону на експорт військової продукції, щоб забезпечити власну армію необхідними ресурсами.

Автор: 

Зеленський Володимир (2523) зброя (890) експорт (3864) Умєров Рустем (41)


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Ну вже власну армію озброїли до зубів - давайте світ забезпечимо, бо нема куди мільйони дронів складати.
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18.10.2024 19:32 Відповісти
Не кажiть, зла не хватае, попереривав би тих шулерiв... ЗЫ... Асфальтних дiл афери знервовано палять в сторiнцi.
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18.10.2024 19:37 Відповісти
Щоб не дісталась зброя раші то треба її продати...
Як це розуміти? Значить зелена пад....ль вже вирішила Україну здати, а щоб зброя не дісталась раші він її продасть. А грошики за зброю в кишеню бені. Саме це і був "план перемоги" баби бені!
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18.10.2024 19:38 Відповісти
Десь, розсміявся богуслаєв...
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18.10.2024 19:41 Відповісти
А к бедному Резникову мы еще цеплялись, за какие-то жалюгiднi крашанки по 18 грн.
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18.10.2024 19:48 Відповісти
🤡Дурбецало ...хроничне !!!
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18.10.2024 20:26 Відповісти
Слушне зауваження від президента. Бо може зброя наша і в хамаса з'явитися «зненацька» зусиллями «миротворців» прибічників расії
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18.10.2024 20:29 Відповісти

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