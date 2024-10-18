"Щоб українська зброя не опинилася в Росії": Зеленський прокоментував можливість скасування експорту озброєнь

Профільні міністерства мають розробити пропозиції щодо експорту зброї, зокрема українських дронів, але з певними запобіжниками.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю українським журналістам, яке транслювали в ефірі телемарафону, передає Liga.net.

Президент розповів, що попросив міністра оборони Рустема Умєрова подумати над можливими моделями експорту.

"Я виключаю експорт... комусь, а воно потім в Росії. Це раз. Друга історія – це має бути тільки серед кола "Рамштайну". При всій повазі до близькосхідних країн і інших, але я не вважаю, що ми маємо право експортувати тим, хто нам не допомагав", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що українська влада працює над залученням додаткових коштів на закупівлю зброї вітчизняного виробництва, тому деяким виробникам, які скаржаться не недостатній обсяг замовлень, зараз "потрібно почекати".

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Як повідомлялося, раніше Рустем Умєров заявив, що Міноборони не виключає скасування заборони на експорт озброєння вітчизняного виробництва, однак остаточне рішення буде ухвалюватися керівництвом держави.

Він нагадав, що Україна пропонує партнерам кілька варіантів інвестування у виробництво українських озброєнь.

Нагадаємо, Україна розглядає можливість скасувати заборону на експорт вітчизняного озброєння, писало видання Financial Times із посиланням на джерела.

За оцінками співрозмовників видання, скасування заборони на експорт вітчизняного озброєння може принести українським виробникам зброї до $20 млрд прибутку, що дозволить збільшити внутрішнє виробництво для армії.

Україна після початку повномасштабної війни з Росією у 2022 році запровадила заборону на експорт військової продукції, щоб забезпечити власну армію необхідними ресурсами.