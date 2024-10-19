Наслідки нічних атак на енергетику: На Сумщині – аварійні відключення, мешканцям Чернігівщини світло вже повернули

Внаслідок ударів російських безпілотників по енергетичних об'єктах у кількох регіонах пошкоджене обладнання, а у Сумській та Чернігівській областях областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

Згодом в компанії уточнили, що станом на 13:10 всіх споживачів на Чернігівщині вдалося заживити, але на Сумщині продовжують діяти аварійні відключення світла.

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Як повідомлялося, за даними командування Повітряних сил, у ніч на 19 жовтня 2024 року війська РФ атакували Україну керованими авіаційними ракетами та ударними БпЛА типу "Shahed", а також дронами невстановленого типу.

Станом на 12:00 в результаті протиповітряного бою збито 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69, також підтверджено збиття 42 ворожих БпЛА, ще 46 російських безпілотників "локаційно втрачено".