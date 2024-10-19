"Приватбанк" попередив про призупинку роботи більшості сервісів у ніч на неділю

У ніч на 20 жовтня 2024 року більшість сервісів "Приватбанку" не працюватимуть через проведення планових регламентних робіт.

Перерва у їх роботі триватиме з 00:00 і до 7:00 неділі, 20 жовтня, повідомили у пресслужбі "Приватбанку".

"Банк тимчасово призупинить операції з платіжними картками та платежі клієнтів у "Приват24" для фізичних осіб. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі мережі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, "Приватбанк" періодично призупиняє роботу сервісів для проведення регламентних робіт. Востаннє перед цим банк призупиняв надання послуг у ніч на 22 червня.