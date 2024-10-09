БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Приватбанк" обрав нового голову правління. Хто ним став

Голова правління Приватбанку Мікаель Бьоркнерт

Наглядова рада державного "Приватбанку" оголосила про обрання Мікаеля Бьоркнерта на посаду голови правління банку. Він замінить на посту Герхарда Бьоша.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що відповідне рішення завершило конкурсний відбір на міжнародному рівні, в якому взяли участь кандидати з України та з-за кордону.

Як уточнили в "Приватбанку", Мікаель Бьоркнерт має понад 25 років досвіду роботи у фінансовому секторі. Дотепер він обіймав посаду керівника напрямку банківського бізнесу Swedbank, де відповідав за увесь спектр банківських послуг, від роздрібного та корпоративного банкінгу до операційних питань та цифрової трансформації.

"У Swedbank Бьоркнерт успішно впроваджував ініціативи зі стратегічного планування та цифрового банкінгу. Він також знаний на міжнародному рівні експерт банківського сектору, та є радником вищого керівництва різних світових банків зі стратегічних питань", – йдеться у повідомленні.

До того він обіймав посаду голови Ради директорів в Bankgirot (Швеція), керівника напрямку міжнародних транзакцій у Банку SEB (Естонія), члена Ради директорів в компанії Nasdaq (у Швеції).

"У "Приватбанку" Бьоркнерт зосередиться на розвитку клієнтоцентричної моделі бізнесу, прискоренні цифрових ініціатив та підготовці банку до майбутніх викликів", – наголосили в українському банку.

Призначення ще підлягає регуляторному погодженню НБУ.

Як повідомлялоося, 29 серпня наглядова рада "Приватбанку" вирішила достроково звільнити голову правління Герхарда Бьоша і розірвати з ним трудовий контракт 1 листопада.

Підставою для такого рішення став пункт 5 частини першої статті 41 КЗпП України. Він передбачає звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку з припиненням повноважень посадових осіб.

Герхарда Бьоша призначили головою правління "Приватбанку" у травні 2021 року на строк 5 років. До того він понад обіймав посаду першого заступника голови правління "Райффайзен банку Аваль". Загалом у структурах групи "Райффайзен" він працював із 2004 року.

Топ коментарі
+4
Просто у Єрмака вся рідня вже пристроєна до хлібних "корит"
показати весь коментар
09.10.2024 10:39 Відповісти
+3
Мікаель Бьоркнерт замінить на посту Герхарда Бьоша...
Українці вже закінчились?
показати весь коментар
09.10.2024 10:32 Відповісти
+3
Після дива 2019 чимось здивувати неможливо...
показати весь коментар
09.10.2024 16:33 Відповісти
кого б запропонував? З огляду на те що Приватбанк рано чи пізно має бути проданий западним інвесторам цілим або подрібненим
показати весь коментар
09.10.2024 11:47 Відповісти
Я не пропоную, я констатую
показати весь коментар
09.10.2024 11:57 Відповісти
Українців ще повно.
Але мабуть довіри їм нема.
показати весь коментар
09.10.2024 12:32 Відповісти
Українці вже не можуть не красти, при цій владі. Краще вже хай будуть банкіри з цивілізованого світу!
показати весь коментар
09.10.2024 14:01 Відповісти
Українці дуже багато крадуть.
показати весь коментар
09.10.2024 20:56 Відповісти
Де б знайти такого щоб не крав.
показати весь коментар
11.11.2024 16:00 Відповісти
На цю посаду призначають, а не обирають.
показати весь коментар
09.10.2024 10:35 Відповісти
Отлично
Нельзя во время войны держать на такой должности
Человека со связями в Раффайзен банк
Который до сих пор целуется взасос с путиным
показати весь коментар
09.10.2024 11:13 Відповісти
Співрозмовник NV у силових структурах детально розповів про плани розподілу частини можливостей воєнної розвідки між іншими військовими підрозділами.

ГУР планували розділити та забрати у нього декілька важливих функцій, розповіло NV джерело в силових структурах. Це мало статись під час нещодавньої спроби звільнити очільника воєнної розвідки Кирила Буданова, яка, за словами співрозмовника редакції, дійсно мала місце.
показати весь коментар
09.10.2024 12:32 Відповісти
Думаю черговий "Ці руки нічого не крали".
показати весь коментар
09.10.2024 13:12 Відповісти
Чи не той це Swedbank який штрафували у 2020 за відмивання грошей, зокрема російських ?
Цікавий "кадр" для найбільшого державного банку. І чого це мене не дивує ?
показати весь коментар
09.10.2024 13:24 Відповісти
Сведбанк в Україні луцнув без шансів.
показати весь коментар
11.11.2024 16:02 Відповісти

