"Приватбанк" обрав нового голову правління. Хто ним став

Наглядова рада державного "Приватбанку" оголосила про обрання Мікаеля Бьоркнерта на посаду голови правління банку. Він замінить на посту Герхарда Бьоша.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що відповідне рішення завершило конкурсний відбір на міжнародному рівні, в якому взяли участь кандидати з України та з-за кордону.

Як уточнили в "Приватбанку", Мікаель Бьоркнерт має понад 25 років досвіду роботи у фінансовому секторі. Дотепер він обіймав посаду керівника напрямку банківського бізнесу Swedbank, де відповідав за увесь спектр банківських послуг, від роздрібного та корпоративного банкінгу до операційних питань та цифрової трансформації.

"У Swedbank Бьоркнерт успішно впроваджував ініціативи зі стратегічного планування та цифрового банкінгу. Він також знаний на міжнародному рівні експерт банківського сектору, та є радником вищого керівництва різних світових банків зі стратегічних питань", – йдеться у повідомленні.

До того він обіймав посаду голови Ради директорів в Bankgirot (Швеція), керівника напрямку міжнародних транзакцій у Банку SEB (Естонія), члена Ради директорів в компанії Nasdaq (у Швеції).

"У "Приватбанку" Бьоркнерт зосередиться на розвитку клієнтоцентричної моделі бізнесу, прискоренні цифрових ініціатив та підготовці банку до майбутніх викликів", – наголосили в українському банку.

Призначення ще підлягає регуляторному погодженню НБУ.

Як повідомлялоося, 29 серпня наглядова рада "Приватбанку" вирішила достроково звільнити голову правління Герхарда Бьоша і розірвати з ним трудовий контракт 1 листопада.

Підставою для такого рішення став пункт 5 частини першої статті 41 КЗпП України. Він передбачає звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку з припиненням повноважень посадових осіб.

Герхарда Бьоша призначили головою правління "Приватбанку" у травні 2021 року на строк 5 років. До того він понад обіймав посаду першого заступника голови правління "Райффайзен банку Аваль". Загалом у структурах групи "Райффайзен" він працював із 2004 року.