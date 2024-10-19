"Укренерго" оголосило додатковий аукціон на закупівлю резервів для енергосистеми

НЕК "Укренерго" оголосила додатковий спецаукціон на закупівлю допоміжних послуг для балансування енергосистеми.

Проведення аукціону запановано на 24 грудня, повідомляє пресслужба компанії.

"На цьому аукціоні компанія планує докупити необхідні послуги з надання автоматичного резерву відновлення частоти (аРВЧ), уклавши договори з переможцями на 5 років, з відтермінуванням надання послуги до одного року", – зазначається у повідомленні.

За даними на сайті компанії, "Укренерго" планує придбати послуги з аРВЧ на завантаження погодинно від 484 до 555 МВт, а також послуги з аРВЧ на завантаження і розвантаження (симетричний продукт) від 211 до 252 МВт.

Гранична ціна послуг у першому випадку становить 973,39 грн за МВт-год, у другому – 1339,82 грн за МВт-год.

Датою початку надання послуг вказане 1 січня 2026 року. Контракт діятиме до 31 грудня 2030 року.

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Як повідомлялося, за результатами попереднього аукціону з придбання допоміжних послуг аРВЧ 22 з 35 компаній-переможців прогарантували виконання своїх зобов’язань. Загалом "Укренерго" придбало послуг аРВЧ загальною потужністю 397 МВт (при потребі – 1 ГВт).