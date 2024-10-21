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Новини
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Масово увімкнули обігрівачі: "Укренерго" попереджає про зростання споживання електроенергії

опалення,обігрівач

Енергетики попереджають про зростання споживання електроенергії в Україні. Головна причина – масове використання обігрівачів.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, сьогодні, 21 жовтня, станом на 9:30, рівень споживання був на 6,3% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 18 жовтня.

Вчора, 20 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був аж на 10,7% вищим, ніж попередньої неділі – 13 жовтня.

"Причина такого суттєвого зростання споживання – зниження температури повітря на всій території України та масове використання обігрівачів, зокрема – у вечірні години", – йдеться у повідомленні.

Енергетики нагадують, що наразі українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти ворожих масованих атак, тривають аварійні та планові ремонти. У години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

Тож, в "Укренерго" закликають громадян користуватись потужними електроприладами у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Раніше в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт заявляв, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання за умови відсутності нових пошкоджень в енергосистемі вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.

Автор: 

електроенергія (4288) Укренерго (2020)


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Топ коментарі
+7
от бидло не вдячне!
спекотно, вони кондиціонери вмикають! холодно, обігрівачі!
рило своє і мсек та прокурорські справи сують.
тцк не поважають.
ну, що робити?
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21.10.2024 12:23 Відповісти
+6
Якщо включити бойлерну (почати опалювальний сезон), то вона тяне 50кВт і її хватає на 5 будинків поряд (600 квартир в сумі).

Но ідіоти економять на опалювальному сезоні. А потім подив що всі 600 квартир увімкнули по обігірівачу і почали тянути +600кВт в сумі.

Що за барани руководять містами.. Які економять на +50, но в результаті отримують +600.
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21.10.2024 12:19 Відповісти
+4
Похолодало не по плану зелених.
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21.10.2024 11:58 Відповісти
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Похолодало не по плану зелених.
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21.10.2024 11:58 Відповісти
Типу - зненацька почалась зима. Раптово. Типова поведінка для цієї влади - вирішувати проблеми по мірі їх надходжень: знали ж, що буде вторгнення, і чекали; знали, що мобілізувати практично нікого, і чекали. Щось мені здається, що і зараз кацапи попруть з півночі, і...
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21.10.2024 13:15 Відповісти
МінПУК попереджає Укренерго, нам і так важко повертати батраків в Україну.
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21.10.2024 12:03 Відповісти
Якщо включити бойлерну (почати опалювальний сезон), то вона тяне 50кВт і її хватає на 5 будинків поряд (600 квартир в сумі).

Но ідіоти економять на опалювальному сезоні. А потім подив що всі 600 квартир увімкнули по обігірівачу і почали тянути +600кВт в сумі.

Що за барани руководять містами.. Які економять на +50, но в результаті отримують +600.
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21.10.2024 12:19 Відповісти
от бидло не вдячне!
спекотно, вони кондиціонери вмикають! холодно, обігрівачі!
рило своє і мсек та прокурорські справи сують.
тцк не поважають.
ну, що робити?
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21.10.2024 12:23 Відповісти
А одягтися теплійше не варіант? Обов'язково в хаті має бути 25+?
Чому у німців нормою взимку є +15 всередині будинків, а наші ніяк на себе не можуть светра натягнути? Тим більше, коли надмірне споживання єлектрики після рашиських ударів загрожує відключеннями.
невже зручнійше сидіти без світла, ніж без обігрівачів?
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21.10.2024 12:50 Відповісти
у мене, з минулих часів, є афігєнний пуховік.
надягну, його.
біля компу поставлю величезну каструлю з кропом.
сусідка малечу, укутає в ковдри.
ще, можна всім збиратися на кухні та палити всі конфорки, але тільки газової плити.
ще можна купити газовий обігрівач, і бігати на заправку, кожен день, заправляти балони.
але, тільки б зе!шобло не переставало красти!
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21.10.2024 13:00 Відповісти
Камон, який пуховик, яка каструля, які комфорки - у хаті зараз +18 без жодного обігріву - одягнути спортивний костюм з теплими шкарпетками та теплі капці і все.
І ви щось забули, що нам кацапи знищили нам майже всі ТЕЦ - вам лише б привід на "зелене шобло" посмердіти. невже не зрозуміло, що відновити всі ці ТЕЦ неможливо за кілька місяців?
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21.10.2024 15:01 Відповісти
Що у вас за тупі совкові звичкі взимку по хаті в одних трусах ганяти? Жодна цивілізована країна помірного кліматичного поясу так не топить, щоб взимку без одягу вдома ходити!
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21.10.2024 15:04 Відповісти
як так знищили?
шмигаль сказав, що списали купу млрд на трійний захист.
а, зе!лідор сказав, що гігават в кожну хату.
ну, що ви таке пишете?
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21.10.2024 15:07 Відповісти
Захист був від шахедів та уламцік, неможливо захистити ТЕЦ від прямого влучання кинжалів, поставити біля кожної ТЕЦ по Патріоту ми теж не могли.
А один гігават при утраті 8 гігават - це трохи замало, навіть якщо б Галущенко у черговий раз не провалив все, що тільки можливо.
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21.10.2024 15:10 Відповісти
то скажіть мені про зарплатню топ менеджерів наших енергетиків. про їхні маєтки, про губатих ****** та діточок в лондонах, на бентлях.
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21.10.2024 15:15 Відповісти
не володію подібною інформацією, хоча, звісно, платять їм дуже багато і ці гроші вони не відпрацьовують. Але це ніяк не скасовую того факту, що у нас війна і наші ТЕЦ знищені.
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21.10.2024 15:39 Відповісти
ну, їй богу! ну, що ви постійно тулите німців, з їхнім опаленням?
йдіть далі. японці. у них взагалі, нема такого поняття опалення.
не знали?
тільки спочатку, знищіть систему центрального опалення, що кожну зиму гріють вулицю і землю, а влітку відключає воду на профілактику!
потім знищіть, цю грьобану корупційну надбудову, як жек!
віддайте систему регулювання, в руки людей, що живуть в тих домах!
а, вже потім, почнете мені втирати про спортівки та 18 тепла. і про німців.
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21.10.2024 15:13 Відповісти
"що ви постійно тулите німців, з їхнім опаленням?"
З того, що вони живуть у майже таких саме кліматичних умовах, як і ми.
А звичка взимку тримати всі вікна відкритими і бігати по хаті у трусах - це дебільний пережиток совка.

"у них взагалі, нема такого поняття опалення.
не знали?"

Взагалі-то є, я працював у Японії, просто воно по-різному реалізоване у різних місцях - наприклад - як система центрального повітрообміну - до хати поступає підігріте повітря.

"потім знищіть, цю грьобану корупційну надбудову, як жек!"
По-перше - у вас завжди є можливість створити ОСББ і відмовитись від послуг ЖЕКу, або знайти управляючу компанію. Але далеко не факт, що від того вам буде краще....у нас приватна управляюча компанія від початку, ми платимо у 3 рази більшу квартплату, ніж будинки, які у державних жеках і обслуговування не так щоб набагато краще - так, під'їзд і всі коридори миються кожен тиждень, але сніг взимку ЖЕКи краще чистять.
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21.10.2024 15:37 Відповісти
Київ, Оболонь (можливо, не уся): влітку 35° - гаряча вода 70°; зараз 10° - гаряча вода 10°, оплення немає. Що і хто так хазяйнує? Вибачаюсь, але за сраліна за таке господарювання просто б розстріляли. І ніякі виправдання тут не канають. Тепер звісно "караул, рятуйте - забагато електрики споживають", а що робити? Де хоча б дитячі речі сушити? От чесно - слів немає, одні матюки
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21.10.2024 13:09 Відповісти
А опалення централізоване не в змозі включити щоб електрику не садити, слабо?
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21.10.2024 13:21 Відповісти
Треба Віталіка переселити у квартиру з центральним опаленням.
Бо ситий голодного не розуміє.
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21.10.2024 13:49 Відповісти
А у вас прям так холодно? Чи ви принципово не бажаєте у холодну пору року вдома одягненим бути, чи ви звикли при відкритих вікнах 24/7 жити?? Я б якщо б і дали опалення - у себе його не вмикав би (горизонтальна розводка, можу перекривати).
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21.10.2024 15:08 Відповісти
А до чого тут Віталік? Гарячу воду і опалення хто надає? Монополіст дтек. Тут щоправда київвлдоканал завжди невчасно починає труби в одному в тому самому місці міняти. І як завжди, коди л'ється і зверху, і знизу - за хорошої погоди робити це не вигідно: коефіцієнту за негоду немає. А те, що одні іржаві труби на інші іржаві (а як вони будуть не іржаві під дощем чи снігом?), так то ж чудово - через тиждень знову мінятимуть, премії навипискють. Їб@ть його в рота - от робота
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21.10.2024 18:12 Відповісти
все им что то мешает..
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21.10.2024 13:57 Відповісти
Включить опалення в житлових домах, тоді обігрівачі не будуть включатися. Сезон опалювання почався 15жовтня,а в Києві, на 22жовтня,з 10000 будівель підключено тільки 1000 соціальної сфери. Кличко бореться з зеленими використовуючи населення.
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22.10.2024 07:01 Відповісти

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