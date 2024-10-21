Масово увімкнули обігрівачі: "Укренерго" попереджає про зростання споживання електроенергії
Енергетики попереджають про зростання споживання електроенергії в Україні. Головна причина – масове використання обігрівачів.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зокрема, сьогодні, 21 жовтня, станом на 9:30, рівень споживання був на 6,3% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 18 жовтня.
Вчора, 20 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був аж на 10,7% вищим, ніж попередньої неділі – 13 жовтня.
"Причина такого суттєвого зростання споживання – зниження температури повітря на всій території України та масове використання обігрівачів, зокрема – у вечірні години", – йдеться у повідомленні.
Енергетики нагадують, що наразі українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти ворожих масованих атак, тривають аварійні та планові ремонти. У години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.
Тож, в "Укренерго" закликають громадян користуватись потужними електроприладами у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.
Раніше в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт заявляв, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання за умови відсутності нових пошкоджень в енергосистемі вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.
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Но ідіоти економять на опалювальному сезоні. А потім подив що всі 600 квартир увімкнули по обігірівачу і почали тянути +600кВт в сумі.
Що за барани руководять містами.. Які економять на +50, но в результаті отримують +600.
спекотно, вони кондиціонери вмикають! холодно, обігрівачі!
рило своє і мсек та прокурорські справи сують.
тцк не поважають.
ну, що робити?
Чому у німців нормою взимку є +15 всередині будинків, а наші ніяк на себе не можуть светра натягнути? Тим більше, коли надмірне споживання єлектрики після рашиських ударів загрожує відключеннями.
невже зручнійше сидіти без світла, ніж без обігрівачів?
надягну, його.
біля компу поставлю величезну каструлю з кропом.
сусідка малечу, укутає в ковдри.
ще, можна всім збиратися на кухні та палити всі конфорки, але тільки газової плити.
ще можна купити газовий обігрівач, і бігати на заправку, кожен день, заправляти балони.
але, тільки б зе!шобло не переставало красти!
І ви щось забули, що нам кацапи знищили нам майже всі ТЕЦ - вам лише б привід на "зелене шобло" посмердіти. невже не зрозуміло, що відновити всі ці ТЕЦ неможливо за кілька місяців?
шмигаль сказав, що списали купу млрд на трійний захист.
а, зе!лідор сказав, що гігават в кожну хату.
ну, що ви таке пишете?
А один гігават при утраті 8 гігават - це трохи замало, навіть якщо б Галущенко у черговий раз не провалив все, що тільки можливо.
йдіть далі. японці. у них взагалі, нема такого поняття опалення.
не знали?
тільки спочатку, знищіть систему центрального опалення, що кожну зиму гріють вулицю і землю, а влітку відключає воду на профілактику!
потім знищіть, цю грьобану корупційну надбудову, як жек!
віддайте систему регулювання, в руки людей, що живуть в тих домах!
а, вже потім, почнете мені втирати про спортівки та 18 тепла. і про німців.
З того, що вони живуть у майже таких саме кліматичних умовах, як і ми.
А звичка взимку тримати всі вікна відкритими і бігати по хаті у трусах - це дебільний пережиток совка.
"у них взагалі, нема такого поняття опалення.
не знали?"
Взагалі-то є, я працював у Японії, просто воно по-різному реалізоване у різних місцях - наприклад - як система центрального повітрообміну - до хати поступає підігріте повітря.
"потім знищіть, цю грьобану корупційну надбудову, як жек!"
По-перше - у вас завжди є можливість створити ОСББ і відмовитись від послуг ЖЕКу, або знайти управляючу компанію. Але далеко не факт, що від того вам буде краще....у нас приватна управляюча компанія від початку, ми платимо у 3 рази більшу квартплату, ніж будинки, які у державних жеках і обслуговування не так щоб набагато краще - так, під'їзд і всі коридори миються кожен тиждень, але сніг взимку ЖЕКи краще чистять.
Бо ситий голодного не розуміє.