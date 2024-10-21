Масово увімкнули обігрівачі: "Укренерго" попереджає про зростання споживання електроенергії

Енергетики попереджають про зростання споживання електроенергії в Україні. Головна причина – масове використання обігрівачів.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, сьогодні, 21 жовтня, станом на 9:30, рівень споживання був на 6,3% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 18 жовтня.

Вчора, 20 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був аж на 10,7% вищим, ніж попередньої неділі – 13 жовтня.

"Причина такого суттєвого зростання споживання – зниження температури повітря на всій території України та масове використання обігрівачів, зокрема – у вечірні години", – йдеться у повідомленні.

Енергетики нагадують, що наразі українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти ворожих масованих атак, тривають аварійні та планові ремонти. У години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

Тож, в "Укренерго" закликають громадян користуватись потужними електроприладами у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Раніше в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт заявляв, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання за умови відсутності нових пошкоджень в енергосистемі вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.