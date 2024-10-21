В Україні запустили сайт, де зібрані всі програми державної підтримки енергогенерації

В Україні запустили кампанію "ЕнергоСвідомі", метою якої є підвищення рівня обізнаності про пакет урядових програм для підтримки розподіленої генерації.

Про це йдеться в повідомленні проєкту.

На сайті кампанії зібрані всі програми українського уряду з детальним описом та умовами участі.

Зокрема, скористатися програмами можуть:

приватні домогосподарства, які хочуть зменшити залежність від централізованої електромережі. Для громадян існує можливість безвідсоткової ставки на встановлення сонячних панелей та накопичувачів енергії з можливістю кредитування до 480 тис. грн на 10 років;

ОСББ та ЖБК, які прагнуть покращити енергоефективність своїх будинків, можуть отримати компенсацію до 1 млн грн на сонячні станції та до 2 млн грн на теплові насоси. Держава покриває до 70% вартості обладнання для енергоефективності будинку;

малі та середні підприємства, котрі можуть отримати кредити до 150 млн грн під 5-7-9% для розвитку екологічних енергетичних рішень.

Як скористатися програмою

Для того, щоб скористатися однією з обраних програм, необхідно:

підтвердити відповідність критеріям, за яких можлива державна підтримка;

підготувати пакет необхідних документів і звернутися з ним до уповноважених установ;

укласти договір на отримання фінансування;

обрати обладнання та підрядників для його встановлення;

отримати грант або пільгове кредитування.

"Споживачі можуть брати участь у виробництві енергії через встановлення власних генерувальних установок. Громадяни та бізнеси отримають доступні фінансові ресурси для придбання енергетичного обладнання", – сказано в повідомленні уряду.

Раніше повідомлялося, що Данія видаватиме українським громадам безвідсоткові кредити на комерційно неокупні проєкти з енергоефективності, для яких неможливо знайти інвесторів.