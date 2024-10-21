В Україні запустили сайт, де зібрані всі програми державної підтримки енергогенерації
В Україні запустили кампанію "ЕнергоСвідомі", метою якої є підвищення рівня обізнаності про пакет урядових програм для підтримки розподіленої генерації.
Про це йдеться в повідомленні проєкту.
На сайті кампанії зібрані всі програми українського уряду з детальним описом та умовами участі.
Зокрема, скористатися програмами можуть:
- приватні домогосподарства, які хочуть зменшити залежність від централізованої електромережі. Для громадян існує можливість безвідсоткової ставки на встановлення сонячних панелей та накопичувачів енергії з можливістю кредитування до 480 тис. грн на 10 років;
- ОСББ та ЖБК, які прагнуть покращити енергоефективність своїх будинків, можуть отримати компенсацію до 1 млн грн на сонячні станції та до 2 млн грн на теплові насоси. Держава покриває до 70% вартості обладнання для енергоефективності будинку;
- малі та середні підприємства, котрі можуть отримати кредити до 150 млн грн під 5-7-9% для розвитку екологічних енергетичних рішень.
Як скористатися програмою
Для того, щоб скористатися однією з обраних програм, необхідно:
- підтвердити відповідність критеріям, за яких можлива державна підтримка;
- підготувати пакет необхідних документів і звернутися з ним до уповноважених установ;
- укласти договір на отримання фінансування;
- обрати обладнання та підрядників для його встановлення;
- отримати грант або пільгове кредитування.
"Споживачі можуть брати участь у виробництві енергії через встановлення власних генерувальних установок. Громадяни та бізнеси отримають доступні фінансові ресурси для придбання енергетичного обладнання", – сказано в повідомленні уряду.
Раніше повідомлялося, що Данія видаватиме українським громадам безвідсоткові кредити на комерційно неокупні проєкти з енергоефективності, для яких неможливо знайти інвесторів.
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