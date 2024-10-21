БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
581 0

В Україні запустили сайт, де зібрані всі програми державної підтримки енергогенерації

В Україні запустили сайт, де зібрані всі програми державної підтримки енергогенерації

В Україні запустили кампанію "ЕнергоСвідомі", метою якої є підвищення рівня обізнаності про пакет урядових програм для підтримки розподіленої генерації.

Про це йдеться в повідомленні проєкту.

На сайті кампанії зібрані всі програми українського уряду з детальним описом та умовами участі.

Зокрема, скористатися програмами можуть: 

  • приватні домогосподарства, які хочуть зменшити залежність від централізованої електромережі. Для громадян існує можливість безвідсоткової ставки на встановлення сонячних панелей та накопичувачів енергії з можливістю кредитування до 480 тис. грн на 10 років;
  • ОСББ та ЖБК, які прагнуть покращити енергоефективність своїх будинків, можуть отримати компенсацію до 1 млн грн на сонячні станції та до 2 млн грн на теплові насоси. Держава покриває до 70% вартості обладнання для енергоефективності будинку;
  • малі та середні підприємства, котрі можуть отримати кредити до 150 млн грн під 5-7-9% для розвитку екологічних енергетичних рішень.

Як скористатися програмою

Для того, щоб скористатися однією з обраних програм, необхідно:

  • підтвердити відповідність критеріям, за яких можлива державна підтримка;
  • підготувати пакет необхідних документів і звернутися з ним до уповноважених установ;
  • укласти договір на отримання фінансування;
  • обрати обладнання та підрядників для його встановлення;
  • отримати грант або пільгове кредитування.

"Споживачі можуть брати участь у виробництві енергії через встановлення власних генерувальних установок. Громадяни та бізнеси отримають доступні фінансові ресурси для придбання енергетичного обладнання", – сказано в повідомленні уряду.

Раніше повідомлялося, що Данія видаватиме українським громадам безвідсоткові кредити на комерційно неокупні проєкти з енергоефективності, для яких неможливо знайти інвесторів.

Автор: 

підтримка (45) енергоефективність (394) альтернативна енергетика (702) сонячна енергетика (250)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 