Данія профінансує енергоефективні проєкти в Україні, на які неможливо знайти інвесторів

Данія видаватиме українським громадам безвідсоткові кредити на комерційно неокупні проєкти з енергоефективності, для яких неможливо знайти інвесторів.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

Як повідомляється, 15 жовтня уряд затвердив порядок відбору проєктів у сферах енергоефективності, енергозбереження та альтернативних видів палива, які фінансуватимуться в межах програми Danida Business Finance відповідно до рамкової угоди між урядами України та Королівства Данія.

Програма Danida Business Finance спрямована на вирішення муніципальних інфраструктурних проблем і передбачає надання муніципалітетам безвідсоткових позик строком до 10 років. Мінімальна вартість проєктів становить 13,5 млн євро, максимальна – 100 млн євро.

"Основна особливість цієї програми полягає в тому, що кошти будуть спрямовані виключно на комерційно неокупні проєкти, для яких неможливо знайти інвесторів. Це стосується проєктів у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики, теплопостачання, водопостачання, очищення води та інших важливих напрямків. Кожен муніципалітет може отримати безвідсотковий кредит на реалізацію своїх проєктів відповідно до вимог порядку відбору", – заявила голова Держенергоефективності Ганна Замазєєва.

Відбір проектів у галузях альтернативного палива, енергоефективності та енергозбереження здійснюватиметься Держенергоефективності, і відомство вже розпочинає роботу над формуванням попереднього переліку потенційних проєктів для фінансування.

Протягом п'яти робочих днів після завершення терміну подання презентаційних матеріалів Держенергоефективності надсилатиме всі отримані документи до програмного комітету Danida Business Finance при Міністерстві закордонних справ Данії. Ці матеріали будуть розглянуті для попереднього погодження фінансування.

Наприкінці вересня повідомлялося, що Данія та Україна домовилися про інвестиції в українську оборонну промисловість на загальну суму 4,2 млрд данських крон ($628 млн).

До того стало відомо, що на рахунки Міністерства оборони України надійшли перші 40,7 млн євро з пакета допомоги від Данії в українське виробництво.

У середині червня Україна та Данія підписали меморандум про закупівлю Данією озброєння й техніки в українських виробників.