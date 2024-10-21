Українські молочні компанії беруть участь у масштабній виставці SIAL Paris 2024. ФОТО

У Парижі 19 жовтня стартувала 60-та міжнародна виставка харчової промисловості SIAL Paris 2024. На виставці, яка організовується що два роки, також беруть участь українські виробники.

Про це БізнесЦензору повідомили у Спілці молочних підприємств України.

"Україна одночасно вирішує два завдання-захищає Незалежність і працює на перспективу. Трохи позитиву у стрічку як українські молочні компанії працюють над розширенням експорту", – зазначив виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур у Facebook, оприлюднивши фото з-за лаштунків виставки.

Раніше учасники вітчизняного молочного ринку зазначали, що на паризькій виставці можна спостерігати зростання зацікавленості щодо України, адже наразі наша країна має вільну торгівлю з ЄС, тож є великий інтерес до харчових продуктів саме українського виробництва.

До того ж тепер у Європі проживає велика кількість українців, які починають змінювати смакові потреби корінних європейців.

SIAL – одна з найбільших європейських та світових виставок. Туди приїжджають не лише компанії з країн Європейського Союзу, а й світові підприємства, які хочуть презентувати свій товар. Також на захід прибуває чимало покупців, зацікавлених у нових продуктах. Цьогорічна виставка триватиме до 23 жовтня.

Як повідомлялося, 4-5 вересня у польському місті Білосток відбувся 21-й Міжнародний форум молочних кооперативів, що є найбільшим заходом молочної галузі Центральної та Східної Європи. На нього також запросили українську делегацію.