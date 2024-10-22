Україна та Франція підписали грантовий договір на 200 мільйонів євро. На що витратять кошти?

Україна та Франція підписали грантову угоду про сприяння відновленню та підтримку критичної інфраструктури й пріоритетних секторів економіки України на загальну суму 200 млн євро.

Відповідний документ підписали перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко та посол Французької Республіки в Україні Гаель Вейсьєр, передає Інтерфакс-Україна.

"Це 200 млн євро грантів, які зможуть використати компанії у Франції та в Україні й місцеві органи влади для підтримання критично важливої інфраструктури та гірничодобувних робіт в Україні. Отже, міжурядову угоду було підписано 7 червня. Сьогодні ми підписуємо угоду про фінансування", – сказав Вейсьєр.

Він пояснив, що наразі проєкти для фінансування обговорює українська сторона, щодо них ухвалюють рішення, після чого їх ухвалить французька сторона. Незабаром після цього ці кошти можна буде використовувати.

За словами посла Франції, реалізація проєктів може розпочатися цього року, за кілька тижнів.

"Було представлено багато проєктів на суму понад 700 млн євро, а є лише 200 млн євро. Це означає, що французькі компанії готові бути тут активними, взаємодіяти з Україною, вони вірять у майбутнє України, як і ми. Тож це дуже надихає. Це дуже добре", – зазначив Вейсьєр.

Своєю чергою Свириденко зазначила, що наразі не може назвати конкретних договорів, які реалізовуватимуться в межах угоди, оскільки треба дочекатися їх затвердження французькою стороною.

За її словами, з українського боку учасниками договорів у рамках угоди будуть переважно міністерства як центральні органи виконавчої влади, які ініціювали проєкти.

Водночас вона наголосила, що всі проєкти в рамках підписаної угоди будуть спрямовані на розмінування території України, а також сферу охорони здоров'я, підтримання критичної інфраструктури, водопостачання та енергетики.

"За домовленістю сторін, з огляду на всі ці виклики, пов'язані з енергетикою, ми хочемо, щоб щонайменше 60 млн євро із цієї суми було спрямовано на підтримання енергетики та реалізацію проєктів водопостачання", – підкреслила Свириденко.

Раніше повідомлялося, що цього року Франція зможе надати Україні військову допомогу на суму "понад 2 млрд євро", а не 3 млрд євро, як це було обіцяно раніше.

У лютому президент Франції Емманюель Макрон на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції пообіцяв, що упродовж 2024 року Франція виділить Україні 3 млрд євро військової допомоги.

Ця сума також закріплена у двосторонній безпековій угоді між Києвом і Парижем, яку тоді ж підписали президенти України та Франції.

Загалом Париж надав Києву військову допомогу на суму 1,7 млрд євро в 2022 році і 2,1 млрд євро в 2023 році.