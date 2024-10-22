Ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Сумщині, є знеструмлення у Сумах

Уранці 22 жовтня внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб’єкти в Сумській області. Через це у місті Суми енергетики фіксують знеструмлення.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Унаслідок атаки російських БПЛА сьогодні вранці були пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури в Сумській області. В результаті – знеструмлені споживачі міста Суми", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ремонтні роботи почнуться одразу, як дозволить безпекова ситуація.

Крім того, минулої доби, 21 жовтня, унаслідок артилерійського обстрілу з боку окупантів була пошкоджена одна з високовольтних ліній, що живлять Запорізьку АЕС. Наразі лінія виведена в аварійний ремонт.

Загалом через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 550 населених пунктів.

Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській та Сумській областях. Водночас із технічних причин є знеструмлені споживачі на Київщині, Сумщині та Одещині.

Раніше в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт заявляв, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання за умови відсутності нових пошкоджень в енергосистемі вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.