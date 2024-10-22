Заступник Кличка вирішив звільнитися після розслідування журналістів

Міський голова Києва Віталій Кличко відсторонив заступника голови КМДА Володимира Прокопіва від обовʼязків на час перевірки правоохоронцями фактів, оприлюднених журналістами Bihus.Info. Водночас сам Прокопів написав заяву про звільнення.

Про рішення відсторонити свого заступника від виконання обов’язків Кличко повідомив у Telegram.

За його словами, він звернувся до правоохоронних і антикорупційних органів перевірити факти, викладені журналістами щодо Прокопіва.

"А також на час перевірки, задля її обʼєктивності, відсторонюю Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень", – зазначив мер столиці.

Водночас сам Прокопів заявив, що вирішив залишити посаду. "За посаду заступника голови КМДА ніколи не тримався, тому написав заяву на звільнення на імʼя київського міського голови", – написав він у Facebook.

Прокопів додав, що для нього важлива репутація та чесне ім’я родини, тому готовий й до відкритої перевірки.

Раніше журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, у якому розповідається, що двоє друзів заступника голови КМДА Прокопіва через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об’єктів нерухомості, які раніше належали місту.