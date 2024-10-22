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Новини
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Заступник Кличка вирішив звільнитися після розслідування журналістів

Заступник Кличка Прокопів написав заяву про звільнення

Міський голова Києва Віталій Кличко відсторонив заступника голови КМДА Володимира Прокопіва від обовʼязків на час перевірки правоохоронцями фактів, оприлюднених журналістами Bihus.Info. Водночас сам Прокопів написав заяву про звільнення.

Про рішення відсторонити свого заступника від виконання обов’язків Кличко повідомив у Telegram.

За його словами, він звернувся до правоохоронних і антикорупційних органів перевірити факти, викладені журналістами щодо Прокопіва.

"А також на час перевірки, задля її обʼєктивності, відсторонюю Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень", – зазначив мер столиці.

Водночас сам Прокопів заявив, що вирішив залишити посаду. "За посаду заступника голови КМДА ніколи не тримався, тому написав заяву на звільнення на імʼя київського міського голови", – написав він у Facebook.

Прокопів додав, що для нього важлива репутація та чесне ім’я родини, тому готовий й до відкритої перевірки.

Раніше журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, у якому розповідається, що двоє друзів заступника голови КМДА Прокопіва через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об’єктів нерухомості, які раніше належали місту.

Автор: 

КМДА (865) звільнення (1012) Прокопів Володимир (35)


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ну это ведь круто - натырил и звільнився
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22.10.2024 11:42 Відповісти
А п'ять ефективних менеджерів Зеленського тирят і тирят, але чомусь не звільняються - не скажеш, чому?
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22.10.2024 11:57 Відповісти
ой ну вот трещать про такого вот порядочного зама Кличка не нужно - заяву об увольнении не подпишет, а если подпишет, то чувак перейдет на другую схожую по-жирности должность, то что боксер отреагировал, то єт только в свете его жалоб европартнерам, вынуждет т.к. сказать соблюсти лицо
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22.10.2024 12:45 Відповісти
"Трещишь" ти, а я питаю - чому ефективні менеджери Зеленського продовжують красти, але не звільняються? Кирило Тимощенко з якої посади "звільнився" і на яку "схожую по-жирности" посаду прилаштувався? Це так Зеленський "відреагував" на злочини друга?
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22.10.2024 13:05 Відповісти
А в нас для топ корупціонерів тільки таке покарання.
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22.10.2024 12:06 Відповісти
а він корупціонер?
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22.10.2024 14:39 Відповісти
А що хоч натирив?
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22.10.2024 14:37 Відповісти
А з посади керівника фракції Петра Олексійовича у Київраді він не звільнився? Не дивно, бо саме ця посада найбільш фінансово приваблива незважаючи на відсутність заробітної плати. Певно, відсутність заробітної плати щедро компенсується гешефтами за правильно проголосовані рішення органу місцевого самоврядування.
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22.10.2024 13:00 Відповісти

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