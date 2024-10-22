Плавучі електростанції: Нацкомісія з енергетики ухвалила ще одне рішення для їх встановлення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) визначила особливості підключення плавучих електростанцій до системи передачі на період воєнного стану.

Відповідне рішення регулятор ухвалив під час засідання 22 жовтня, передає Укрінформ.

Зокрема, до 25 жовтня НЕК "Укренерго" має подати до Міністерства енергетики інформацію щодо максимального рівня потужності, видачу якої зможуть забезпечувати мережі, що будуватимуться для підключення генеруючих установок на технічних суднах.

Підключення плавучих електростанцій у період воєнного часу відбуватиметься на підставі дозволу "Укренерго" без отримання послуги з приєднання.

До власників (користувачів) плавучої електростанції тимчасово не застосовуватимуться вимоги щодо улаштування окремих вузлів обліку електроенергії, виробленої чи спожитої електроустановками плавучих станцій.

Водночас власник (користувач) плавучої електростанції має забезпечити комерційний облік електрики із зовнішніх мереж для кожного майданчику комерційного обліку.

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Що відомо про можливість встановлення плавучих електростанцій в Україні?

Як повідомлялося, у вересні уряд ухвалив постанову про заходи з організації встановлення газопоршневих та/або газотурбінних установок на суднах технічного флоту. Сам перелік заходів таємний.

Водночас постановою визначено, що оренда таких станцій та пов'язаних із цим послуг відбуватиметься через укладення договору без застосування відкритих торгів. Станції також звільнили від необхідності отримувати містобудівні умови, відведення земельних ділянок та інших бюрократичних перепон.

Нагадаємо, наприкінці січня 2023 року турецька компанія Karpowership та державна "Енергетична компанія України" підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає можливість оренди плавучих електростанцій потужністю 500 МВт.

У Karpowership запевняли, що такі електростанції компанії зможуть забезпечити потреби в електроенергії 1 млн домогосподарств. Розмістити їх планувалося у портах Молдови та Румунії.

Згодом стало відомо, що Україна та Туреччина зосередяться на пошуку безпечного розташування для турецьких плавучих електростанцій, які могли б збільшити виробництво електроенергії для окремих українських регіонів.