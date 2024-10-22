Європа збільшить можливості для імпорту електроенергії в Україну вже наступного тижня, – "Укренерго"

Мережа системних операторів континентальної Європи ENTSO-E може ухвалити рішення про збільшення потужності міждержавного перетину для імпорту електроенергії в Україну вже наступного тижня.

Про це повідомив в. о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт, виступаючи під час Energy Day-2024, передає Інтерфакс-Україна.

"Завершуються остаточні погодження та розрахунки, і наступного тижня ми дійсно матимемо відповідне збільшення", – сказав керівник "Укренерго".

Брехт додав, що після ухвалення цього рішення європейські колеги планують продовжити роботи із подальшого нарощування відповідної спроможності.

"І голова ENTSO-E, і голова наглядової ради мережі на минулому тижні асамблеї чітко підтримали зусилля України щодо збільшення можливостей для імпорту, а також висловили сподівання, що жоден учасник системи передачі не наважиться навіть подумати про те, щоб не підтримати Україну. Це взагалі табу", – розповів Брехт.

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Як повідомлялося, "Укренерго" веде переговори з ENTSO-E щодо збільшення потужності для імпорту електроенергії мінімум до 2 ГВт. Водночас в компанії припускали, що це рішення може передбачати збільшення потужності для імпорту електроенергії до максимально можливої ​​технічної позначки 2,2 ГВт.