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Європа збільшить можливості для імпорту електроенергії в Україну вже наступного тижня, – "Укренерго"

лэп

Мережа системних операторів континентальної Європи ENTSO-E може ухвалити рішення про збільшення потужності міждержавного перетину для імпорту електроенергії в Україну вже наступного тижня.

Про це повідомив в. о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт, виступаючи під час Energy Day-2024, передає Інтерфакс-Україна.

"Завершуються остаточні погодження та розрахунки, і наступного тижня ми дійсно матимемо відповідне збільшення", – сказав керівник "Укренерго".

Брехт додав, що після ухвалення цього рішення європейські колеги планують продовжити роботи із подальшого нарощування відповідної спроможності.

"І голова ENTSO-E, і голова наглядової ради мережі на минулому тижні асамблеї чітко підтримали зусилля України щодо збільшення можливостей для імпорту, а також висловили сподівання, що жоден учасник системи передачі не наважиться навіть подумати про те, щоб не підтримати Україну. Це взагалі табу", – розповів Брехт.

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Як повідомлялося, "Укренерго" веде переговори з ENTSO-E щодо збільшення потужності для імпорту електроенергії мінімум до 2 ГВт. Водночас в компанії припускали, що це рішення може передбачати збільшення потужності для імпорту електроенергії до максимально можливої ​​технічної позначки 2,2 ГВт.

Автор: 

імпорт (2359) електроенергія (4289) Укренерго (2024)


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коли вже писаки відрізнять експорт від імпорта.... ну як вчити дітей у школі, коли дорослі кретини... вже мову про числівними в ефірі... а всі здали укра. мову....
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22.10.2024 17:15 Відповісти

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