Кабмін зменшив видатки на реабілітацію ветеранів на 500 мільйонів. Ці кошти спрямують на виплати родинам загиблих
Кабінет Міністрів перерозподілив кошти на загальну суму близько 740 мільйонів гривень, передбачених у держбюджеті на 2024 рік для фінансування програм Міністерства у справах ветеранів.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 22 жовтня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Зокрема, Кабмін зменшив фінансування програми "Заходи з ментальної, спортивної, фізичної, психологічної реабілітації та професійної адаптації" на 498,57 млн грн.
Водночас ці кошти спрямували на інші програми Мінветеранів:
- 453,72 млн грн – на виплату одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності осіб, відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
- 44,85 млн грн – на функціонування Українського ветеранського фонду;
Крім того, Кабмін зменшив на 241,62 млн грн видатки за програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність".
Ці кошти спрямували на виплату субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за житло для сімей учасників бойових дій на території інших держав, а також для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав.
Як повідомлялося, раніше міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова визнала проблему погіршення фінансового становища ветеранів після демобілізації. За її словами, у міністерстві наразі ведуть консультації про шляхи її вирішення.
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На утримання абсолютно нікчемної армії чинуш ,що числяться за окупованими територіями, витрачається набагато більші суми, на розкішне життя ОПи їрмакаки, на 80 "радників" із шлейфом прислуги - взагалі астрономічні кошти, а захисники- це відпрацьований матеріал?
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