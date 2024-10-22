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Новини
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Кабмін зменшив видатки на реабілітацію ветеранів на 500 мільйонів. Ці кошти спрямують на виплати родинам загиблих

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Кабінет Міністрів перерозподілив кошти на загальну суму близько 740 мільйонів гривень, передбачених у держбюджеті на 2024 рік для фінансування програм Міністерства у справах ветеранів.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 22 жовтня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, Кабмін зменшив фінансування програми "Заходи з ментальної, спортивної, фізичної, психологічної реабілітації та професійної адаптації" на 498,57 млн грн.

Водночас ці кошти спрямували на інші програми Мінветеранів:

  • 453,72 млн грн – на виплату одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності осіб, відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
  • 44,85 млн грн – на функціонування Українського ветеранського фонду;

Крім того, Кабмін зменшив на 241,62 млн грн видатки за програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність".

Ці кошти спрямували на виплату субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за житло для сімей учасників бойових дій на території інших держав, а також для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав.

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Як повідомлялося, раніше міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова визнала проблему погіршення фінансового становища ветеранів після демобілізації. За її словами, у міністерстві наразі ведуть консультації про шляхи її вирішення.

Автор: 

ветерани (138) Кабмін (7806) Міністерство у справах ветеранів (64)


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Топ коментарі
+9
а тупорилі не збираються зменшити видатки на своє утримання чи утримання своїх тупих новин???
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22.10.2024 17:22 Відповісти
+6
Класичний прийом - стравлювати одних з другими: ветеранів з родинами загіблих. Підготовка до виборів стартувала.
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22.10.2024 17:31 Відповісти
+5
С@ки. Просто все конфісковане не реабілітацію направте!!
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22.10.2024 17:24 Відповісти
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а тупорилі не збираються зменшити видатки на своє утримання чи утримання своїх тупих новин???
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22.10.2024 17:22 Відповісти
С@ки. Просто все конфісковане не реабілітацію направте!!
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22.10.2024 17:24 Відповісти
Класичний прийом - стравлювати одних з другими: ветеранів з родинами загіблих. Підготовка до виборів стартувала.
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22.10.2024 17:31 Відповісти
На утримання Офіса Президента в бюджеті на 2025 рік закладено 3,5 млрд гривень. На 2024 рік на ОП було передбачено 1,1 млрд гривень.
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22.10.2024 17:37 Відповісти
Хуженєбудєт!
На утримання абсолютно нікчемної армії чинуш ,що числяться за окупованими територіями, витрачається набагато більші суми, на розкішне життя ОПи їрмакаки, на 80 "радників" із шлейфом прислуги - взагалі астрономічні кошти, а захисники- це відпрацьований матеріал?

Калька з рф-її ввх(
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22.10.2024 17:55 Відповісти
отличный ход! война - бедным
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22.10.2024 18:02 Відповісти
Тобто нас очікує купа ПТСР на вулицях щей з образою на суспільство? А підуть вони потім в кримінал.
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22.10.2024 18:12 Відповісти
Як раз те, що прокурори вкрали
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22.10.2024 18:25 Відповісти
Ціх грошей вистачить , аж на 30 родин...а зараз з себе зелені підари не хочуть щось відняти..
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22.10.2024 19:33 Відповісти
Підори зелені!!!!! Щоб ви каналы довго і боляче! Щоб вас пЕкло пеклО вічно!!!!!!!!!!!! І ваших *********! Від малинки не буде **********! Ваші діти такі ж тварі!!!!! Ненавиджу!
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22.10.2024 19:50 Відповісти
Це робиться навмисно...зебанда руйнує державу і суспільство з середини.
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22.10.2024 21:28 Відповісти
А нагадайте скільки заклали на відправку 900к рекомендованих листів з повісткою укрпоштою ?)
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23.10.2024 08:46 Відповісти
От тварюки кончені Команда Зе це Ворог Народу України створила ПОЛІЦЕЙСЬКУ ДЕРЖАВУ ТА платити шалені гроші суддям прокурорам поліцаям а захисникамУкраїни обмежують та затримують виплати!Це просто УЖАСНО!Таку Владу Гнати треба!
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24.10.2024 11:47 Відповісти

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