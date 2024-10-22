Кабмін зменшив видатки на реабілітацію ветеранів на 500 мільйонів. Ці кошти спрямують на виплати родинам загиблих

Кабінет Міністрів перерозподілив кошти на загальну суму близько 740 мільйонів гривень, передбачених у держбюджеті на 2024 рік для фінансування програм Міністерства у справах ветеранів.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 22 жовтня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, Кабмін зменшив фінансування програми "Заходи з ментальної, спортивної, фізичної, психологічної реабілітації та професійної адаптації" на 498,57 млн грн.

Водночас ці кошти спрямували на інші програми Мінветеранів:

453,72 млн грн – на виплату одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності осіб, відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

44,85 млн грн – на функціонування Українського ветеранського фонду;

Крім того, Кабмін зменшив на 241,62 млн грн видатки за програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність".

Ці кошти спрямували на виплату субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за житло для сімей учасників бойових дій на території інших держав, а також для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав.

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Як повідомлялося, раніше міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова визнала проблему погіршення фінансового становища ветеранів після демобілізації. За її словами, у міністерстві наразі ведуть консультації про шляхи її вирішення.