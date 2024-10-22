Залежність Європи від скрапленого газу з Росії зростає: його частка на європейському ринку сягнула 20%, – Bloomberg

Частка російського продукту в імпорті скрапленого газу в Європейський Союз у першому півріччі зросла до 20%, тоді як рік тому вона становила 14%.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Агентства співробітництва регуляторів енергетики, енергетичного наглядового органу блоку, передає enkorr.

Як зазначається, попри те, що Росія більше не є головним постачальником газу в Євросоюз, оскільки більшість трубопровідних з'єднань наразі зупинено або розірвано, скраплений газ із Росії звідти залишається життєво важливою частиною енергетичної безпеки Європи.

За третій квартал загальний імпорт охолодженого палива в ЄС упав до найнижчого рівня з 2021 року. Згідно зі звітом, скараплений газ американського походження залишався стабільним на рівні близько 45% протягом періоду, тоді як частка Катару впала до 12%.

Катарський скраплений газ відправляється переважно в Азію, оскільки танкери уникають транзиту через Червоне море через напади бойовиків-хуситів на комерційні судна. Зміна торговельних потоків також дозволила збільшити кількість російського скрапленого газу на європейському ринку.

Зараз ЄС намагається з'ясувати, як зменшити свою залежність від російського газу, попри те, що поставки продовжують надходити в регіон. Угода про транзит трубопроводів через Україну закінчується наприкінці року, і влада шукає способи замінити ці поставки.

На початку цього року Євросоюз уперше погодився накласти обмежені санкції на російський скраплений газ.

Європейські санкції проти російського СПГ

Як повідомлялося, 24 червня Рада Європейського Союзу ухвалила чотирнадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на її агресію в Україні.

Новий пакет включає санкції проти ще 116 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Нові обмеження також включають заходи проти російського скрапленого газу. Зокрема, з метою забезпечення того, щоб об'єкти ЄС не використовувалися для перевалки російського скрапленого природного газу до третіх країн, і в такий спосіб зменшити російські доходи, ЄС заборонить послуги з перевантаження російського СПГ на території ЄС з метою здійснення операцій з перевалки до третіх країн.

Зазначається, що це стосується як перевалки з судна на судно, так і з судна на берег, а також операцій з перевантаження, і не впливає на імпорт, а лише на реекспорт до третіх країн через територію ЄС.

Єврокомісія стежитиме за виконанням і розвитком цього рішення і може запропонувати пом'якшувальні заходи, якщо це буде необхідно.

Крім того, ЄС заборонить нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення будівництва СПГ-проєктів, таких як "Арктик СПГ 2" і "Мурманськ СПГ". Також запроваджуються обмеження на імпорт російського СПГ через термінали ЄС, не підключені до газової системи.