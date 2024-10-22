Населення України з початку великої війни зменшилося на понад 10 мільйонів, – ООН

Населення України з початку повномасштабної війни скоротилося на понад 10 млн. Скорочення населення спостерігається з початку повномасштабного вторгнення та зумовлене сукупністю факторів.

Про це заявила голова східноєвропейського відділення Фонду ООН у галузі народонаселення Флоренс Бауер на пресконференції в Женеві, передає LIGA.net.

"Рівень народжуваності різко впав і зараз становить близько однієї дитини на жінку, що є одним з найнижчих показників у світі", – пояснила Бауер.

Для підтримки стабільної чисельності населення необхідний рівень народжуваності на рівні 2,1 дитини на жінку.

Однак ще до початку повномасштабної війни в Україні був один із найнижчих показників народжуваності в Європі, а чисельність населення також скорочувалася, бо молодь виїжджала в пошуках кращих можливостей.

Найбільша частка скорочення населення України припадає на 6,7 млн біженців, які зараз живуть за кордоном, переважно в Європі. Втрати на війні також стали важливим фактором.

"Важко назвати точні цифри, але оцінки коливаються в межах десятків тисяч жертв", – сказала Бауер.

Вона також зауважила, що для точного підрахунку впливу війни на населення України доведеться почекати до її завершення, коли можна буде провести повний перепис населення.

Раніше стало відомо, що майже 25% українських біженців у Європі взагалі не планують повертатися в Україну в довгостроковій перспективі.

Станом на 31 серпня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи майже 4,2 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.