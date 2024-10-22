Президент має відновити баланс між інтересами військових та бізнесу, – Фесенко

Президент України має відновити баланс між інтересами бізнесу й задоволенням вимог воєнного часу.

Про це заявив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, передає Апостроф.

За словами Фесенка, призупинення бронювання свідчить про те, що наразі влада схиляється до інтересів військового блоку.

"Перед президентом постав черговий унікальний виклик, якого не мали його попередники: політичний баланс між економічним та військовим блоком уряду. Вони мають взаємну залежність. Наразі маємо значний перекос у бік військових. Насамперед у питанні бронювання. Наразі до 15 листопада бронювання критично важливих спеціалістів для українських підприємств припинене і немає ясності, чи не буде цей термін далі продовжений", – сказав він.

На його думку, голова держави несе відповідальність за утримання балансу між економікою і обороною, і в разі обрання пріоритетом військових потреб фінансування армії може скоротитися.

"Це рішення – виключно його особиста відповідальність як своєрідного арбітру в конфлікті інтересів економічного та воєнного блоків. Якщо перекос залишиться, з часом постраждають й інтереси військових, бо допомога армії з боку бізнесу суттєво скоротиться", – переконаний Фесенко.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів до 15 листопада призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.

Крім того, можливість бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації на порталі "Дія" призупинили і для тих підприємств, які вже отримали статус критично важливих.

Це рішення викликало хвилю критики серед бізнес-спільноти, адже воно не дозволяє підприємствам планувати свою роботу, ставить під заргрозу їхнє функціонування, а відповідно – надходження податків та економічну безпеку України.