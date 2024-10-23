Нафтопереробні заводи Індії відіграють ключову роль в переробці російської нафти

Нафтопереробні заводи Індії відіграють ключову роль у переробці російської сирої нафти, яка потім експортується в інші країни, у тому числі на Захід.

Старший науковий співробітник Інституту Брукінгса Робін Брукс зазначив, що імпорт Індії з Росії підскочив на 900% порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, пише OilPrice.

За його словами, це сталося насамперед через те, що російську сиру нафту відправляють до Індії для переробки, а потім "відправляють назад до Європи".

"Це було б чудово, якби російська нафта потрапляла до Індії на західних суднах, що працюють під контролем G7, але велика частина цієї нафти постачається тіньовим флотом Путіна, а це означає, що Індія допомагає фінансувати російське вторгнення в Україну. Це має припинитися", – підкреслив Брукс.

Окрім того, на третину зросли поставки нафти з Росії до Китаю – з 80 млн тонн у 2021 році до 107 млн тонн у 2023 році.

Таким чином 78% російського експорту нафти припало на Китай та Індію, тоді як у 2021 році їх частка становила 32%.

Як повідомлялося, Індія в липні обігнала Китай як найбільший у світі імпортер російської нафти, оскільки китайські нафтопереробники стали купувати менше сировини через зниження прибутку від виробництва палива. Частка російської нафти в загальному обсязі індійського імпорту в липні склала рекордні 44%, а обсяг імпорту зріс до 2,07 млн барелів на добу.

За підрахунками індійських ЗМІ, у 2023-2024 фінансовому році, що закінчився 31 березня, знижки на російську нафту допомогли Індії заощадити понад $25 млрд, порівняно з 2022-2023 роками.

У жовтні повідомлялося, що Росія збільшила обсяги свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% у порівнянні з минулим роком, незважаючи на обмеження проти страховиків і судноплавних компаній, що дозволило Москві обійти західні санкції.

Детальніше про це читайте в нашому матеріалі "Тіньовий флот РФ нарощує потужність, попри санкції Заходу: список суден"