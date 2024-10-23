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Новини
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Аварійні відключення світла на Полтавщині продовжили на завтра (оновлено)

свет

Від ранку, 23 жовтня, у Полтавській області запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії.

Про це повідомляє АТ "Полтаваобленерго".

"В області застосовано ГАВ! Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 23 жовтня в області застосовано ГАВ в обсязі 30 МВт", – йдеться у повідомленні. 

У пресслужбі оператора енергосистеми НЕК "Укренерго" пояснили, що аварійні відключення електроенергії у Полтавській області запроваджені з 8:30 середи через проблеми в мережах оператора системи розподілу - "Полтаваобленерго".

"Заходи обмеження будуть скасовані – як тільки завершаться аварійно-відновлювальні роботи", – уточнили в "Укренерго".

Згодом у "Полтаваобленерго" повідомили, що відновити електропостачання мешканців регіону повною мірою сьогодні не вдасться. Тому компанія попередила, що графік погодинного відключення електроенергії у регіоні застосовуватимуть і завтра, 24 жовтня.

"Інформація щодо тривалості перерв у електропостачанні буде розміщена додатково після доведення НЕК "Укренерго" лімітів споживання електричної потужності", – додали в обленерго.

Нагадаємо, за даними командування Повітряних сил України, у ніч проти 23 жовтня українські військові збили 57 російських безпілотників із 81. Зокрема, дрони збивали в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях.

Нагадаємо, 19 жовтня внаслідок нічних ворожих ударів у Сумській та Чернігівській областях також були запроваджені аварійні відключення електроенергії.

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електроенергія (4289) відключення світла (606) Полтавська область (127)


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Задолбали,рубают без предупреждения и графиков.Можно хотя бы за полчаса а лучше за час сообщить хотя бы про следующие.Сегодня что сам что знакомые зависали то у станков,то на СТО.
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23.10.2024 16:21 Відповісти

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