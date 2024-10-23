В Україні збирають перший урожай бавовни, наступного року посіви збільшать до 30 тисяч гектарів. ФОТО
В Україні завершують збір першого урожаю бавовни. Наступного року посіви збільшать до 30 тисяч гектарів, а для фермерів запустять програми з фінансування.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.
За його словами, тестові плантації висадили в Одесі навесні цього року у восьми фермерських господарствах і одній науково-дослідній ділянці Українського інституту експертизи сортів рослин. Це були невеликі ділянки від 0,2 до 0,5 га.
У результаті аграрії отримали 110 кг насіння бавовнику, яке посіяли на площі понад 5 га.
Загалом до України завезли п'ять сортів бавовнику: два – з США, два – з Німеччини та один – з Туреччини.
"Бавовна – це культура, яку використовують для виробництва пороху. У військові часи така сировина для України надважлива. Окрім цього, з бавовни також можна виробляти тканину і олію.
Наступного року очікуємо збільшення посіву до 30 тисяч га. Для фермерів, які візьмуться за цю справу, Мінагрополітики планує запустити відповідні програми з фінансування", – наголосив Коваль.
Як повідомлялося, наприкінці квітня Верховна Рада спростила вирощування ГМО-сортів бавовни. Раніше у Мінагрополітики наголосили, що в України є стратегічна потреба вирощувати бавовну як сировину для імпортозаміщення, а також для переробки і забезпечення внутрішніх потреб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Від ракет до бавовни
Майже як середня азія вже
Дякуємо поприколістам...
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3864492-z-kitau-do-rosii-rizko-zris-eksport-nitrocelulozi-pisla-vtorgnenna-v-ukrainu-nhk.html Китайський експорт до Росії нітроцелюлози, яку можна використовувати для виробництва ***********, різко зріс після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.
От і доводиться вирощувати самостійно, бо вибухівка у Світі є дуже дефіцитним товаром, а з початком широкомаштабного вторгнення в Україну, ціна зросла у кілька разів. Якщо до 22 року вартість одного 155мм снаряду була менше 2 тис. доларів, то зараз наближається до 6.
Бананова респуліка втілюється повним ходом.
Одне питання - в США - де найбільше плантацій бавовника - бавовник до сих пір збирають раби джанго, чи все таки перейшли на студентів та школярів? 🤣
Чому не КОНОПЛІ,їх теж можна використовувати для виробництва вибухових речовин????