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Новини
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В Україні збирають перший урожай бавовни, наступного року посіви збільшать до 30 тисяч гектарів. ФОТО

В Україні розширять посіви бавовни

В Україні завершують збір першого урожаю бавовни. Наступного року посіви збільшать до 30 тисяч гектарів, а для фермерів запустять програми з фінансування.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

За його словами, тестові плантації висадили в Одесі навесні цього року у восьми фермерських господарствах і одній науково-дослідній ділянці Українського інституту експертизи сортів рослин. Це були невеликі ділянки від 0,2 до 0,5 га.

У результаті аграрії отримали 110 кг насіння бавовнику, яке посіяли на площі понад 5 га.

В Україні розширять посіви бавовни

В Україні розширять посіви бавовни

Загалом до України завезли п'ять сортів бавовнику: два – з США, два – з Німеччини та один – з Туреччини.

"Бавовна – це культура, яку використовують для виробництва пороху. У військові часи така сировина для України надважлива. Окрім цього, з бавовни також можна виробляти тканину і олію.

Наступного року очікуємо збільшення посіву до 30 тисяч га. Для фермерів, які візьмуться за цю справу, Мінагрополітики планує запустити відповідні програми з фінансування", – наголосив Коваль.

Як повідомлялося, наприкінці квітня Верховна Рада спростила вирощування ГМО-сортів бавовни. Раніше у Мінагрополітики наголосили, що в України є стратегічна потреба вирощувати бавовну як сировину для імпортозаміщення, а також для переробки і забезпечення внутрішніх потреб.

Автор: 

Мінагрополітики (1380) рослини (15) Коваль (34)


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Топ коментарі
+12
Спробуйте зробити нітроцелюлозу з кукурудзи і напишіть нам про результат.
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23.10.2024 11:34 Відповісти
+7
Нащо писати дурню,кукурудза ріпак і того подібну єресть,це не від хорошого життя бавовну вирощують,вам нафіга та родюча земля якщо орк її забере???Але ви що розумієтесь для чого засівають бавовну?
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23.10.2024 11:36 Відповісти
+5
Взагалі то побудовано,якщо ви не слідкуєте за фото і відео з фронту то не триндіть про шостку.А бавовну почали вирощувати бо це дифіцитний товар у світі,і китай нам не поспішає її продавати.
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23.10.2024 12:03 Відповісти
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Тобто соняшник, кукурудза, соя, ріпак - слабо знищують родючість грунту. ****! Зустрічайте чемпіона! Бавовна!.
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23.10.2024 11:28 Відповісти
Вата на ваті добре росте.
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23.10.2024 11:31 Відповісти
Спробуйте зробити нітроцелюлозу з кукурудзи і напишіть нам про результат.
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23.10.2024 11:34 Відповісти
та він чи вона що розуміється,походу якийсь сепар копійку відробляє і всякі фразочки закидає про кукурудзу.
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23.10.2024 11:38 Відповісти
Нащо писати дурню,кукурудза ріпак і того подібну єресть,це не від хорошого життя бавовну вирощують,вам нафіга та родюча земля якщо орк її забере???Але ви що розумієтесь для чого засівають бавовну?
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23.10.2024 11:36 Відповісти
Отже, за три роки війни не побудовано жодного патронного заводу, фінансування армії розмародерене, базові позиції закриваються волонтерами, але порох робитимем полюбому, мабуть, у розваленій Шостці.
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23.10.2024 12:00 Відповісти
Взагалі то побудовано,якщо ви не слідкуєте за фото і відео з фронту то не триндіть про шостку.А бавовну почали вирощувати бо це дифіцитний товар у світі,і китай нам не поспішає її продавати.
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23.10.2024 12:03 Відповісти
А вибухівку та порох з чого виготовляти?
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23.10.2024 12:21 Відповісти
певно готівку будуть штампувати!!!
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23.10.2024 11:29 Відповісти
Прогресуємо
Від ракет до бавовни
Майже як середня азія вже
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23.10.2024 11:30 Відповісти
Забув
Дякуємо поприколістам...
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23.10.2024 11:35 Відповісти
Поцікавтесь з чого виготовляють нітроцелюлозу, яка необхідна для виготовлення вибухівки та пороху. Бо основним світовим експортером є Китай, а він скоріше рашці продасть ніж Україні.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3864492-z-kitau-do-rosii-rizko-zris-eksport-nitrocelulozi-pisla-vtorgnenna-v-ukrainu-nhk.html Китайський експорт до Росії нітроцелюлози, яку можна використовувати для виробництва ***********, різко зріс після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.
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23.10.2024 12:29 Відповісти
Я ж не про бавовну, я про тенденції розвитку
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23.10.2024 12:35 Відповісти
Та а де брати сировину, якщо тіж країни Середньої Азії знаходяться під впливом Китаю, а деякі є соозниками росії.
От і доводиться вирощувати самостійно, бо вибухівка у Світі є дуже дефіцитним товаром, а з початком широкомаштабного вторгнення в Україну, ціна зросла у кілька разів. Якщо до 22 року вартість одного 155мм снаряду була менше 2 тис. доларів, то зараз наближається до 6.
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23.10.2024 12:44 Відповісти
Так бавовна ,Карле
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23.10.2024 11:32 Відповісти
це ліпше ніж тютюн
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23.10.2024 11:37 Відповісти
але гірше ніж план конопляний ))
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23.10.2024 13:47 Відповісти
Вата теж інколи буває корисною. )))

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23.10.2024 11:52 Відповісти
Це страшне! Це забруднення, страшна хімія.
Бананова респуліка втілюється повним ходом.
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23.10.2024 12:13 Відповісти
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23.10.2024 12:43 Відповісти
тепер ще й класичне бавовняне рабство часів середньоазійського совка. а шо, практично безкоштовна робоча сила, школярі, студенти інша рабочая інтєллігєнція допоможуть в зборі.
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23.10.2024 12:25 Відповісти
Прикольно читати верески кацапоїдів, що випили аральське море заради пороху...
Одне питання - в США - де найбільше плантацій бавовника - бавовник до сих пір збирають раби джанго, чи все таки перейшли на студентів та школярів? 🤣
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23.10.2024 12:46 Відповісти
Раніше стверджували що вона виснажує грунти.
Чому не КОНОПЛІ,їх теж можна використовувати для виробництва вибухових речовин????
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23.10.2024 13:13 Відповісти
конопляні плани "од києва до лубен насіяти конопель", це потужний стратегічний план оп-и.
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23.10.2024 13:50 Відповісти

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