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Новини
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BMW, земля та пісні: ВАКС конфіскував майно співачки Повалій

повалій

Вищий антикорупційний суд застосував санкцію щодо співачки Таїсії Повалій та постановив стягнути в дохід держави автомобіль BMW, земельні ділянки, права на музику та тексти до дев'яти творів.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України до народної артистки України та застосувала до неї санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про санкції", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у дохід держави будуть стягнуті такі активи співачки:

  • транспортний засіб BMW;
  • пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії;
  • майнові права на музику та слова до 9 творів ("Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро").

Також стягнуто активи, щодо яких Повалій може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження:

  • сім земельних ділянок, розташованих у Київській області, загальною площею 9,3 га;
  • житловий будинок загальною площею 442,8 кв. м.;
  • домоволодіння загальною площею 101 кв.м.;
  • транспортний засіб BMW Х5;
  • три пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії та мисливської гладкоствольної зброї.

Раніше РНБО запровадила санкції проти зірок російської естради, зокрема проти Таїсії Повалій. Крім того, СБУ заочно повідомила Повалій про підозру.

Автор: 

конфіскація (347) Повалій Таїсія (1) Антикорупційний суд ВАКС (750)


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Топ коментарі
+12
Потужно але це пшик на фоні інвалідів- суддів ,прокурорів, ментів і лікарів
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23.10.2024 13:43 Відповісти
+6
сумнівні активи, особливо рифмопльотські куплети кацапським ізиком.
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23.10.2024 14:15 Відповісти
+4
а 10 рочків ту суку ніхто не трогав. ясно що все цінне та тварь вже збагрила через підставних...
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23.10.2024 16:53 Відповісти
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Чекаємо, коли ця "почесна доярка ПР" сама прибуде в Україну
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23.10.2024 12:55 Відповісти
Потужно але це пшик на фоні інвалідів- суддів ,прокурорів, ментів і лікарів
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23.10.2024 13:43 Відповісти
https://poltava.to/news/78548/
Цей чувак може собі дозволити повалій до сауни визвати))
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23.10.2024 18:17 Відповісти
сумнівні активи, особливо рифмопльотські куплети кацапським ізиком.
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23.10.2024 14:15 Відповісти
У них в Гребінках здається хата була
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23.10.2024 14:22 Відповісти
Дербашка совершилась.
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23.10.2024 14:24 Відповісти
Золотая Шмара партии регионов.
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23.10.2024 16:41 Відповісти
а 10 рочків ту суку ніхто не трогав. ясно що все цінне та тварь вже збагрила через підставних...
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23.10.2024 16:53 Відповісти
https://poltava.to/news/78548/
Одному прокурору з Полтавщини на борг по пенсіям не вистачить,Беха якого року,2012-13?
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23.10.2024 18:16 Відповісти
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23.10.2024 18:35 Відповісти
Ви ще цицьки в неї заберіть стліковані думаю вона буде більш стурбована
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23.10.2024 18:58 Відповісти
Якщо у неї заберуть весь сілікон, то там нічого не залишиться.
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23.10.2024 19:28 Відповісти
ВАСК а за прокурвів інвалідів вже забули? чи це тако замилення очей для 73?
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23.10.2024 20:22 Відповісти

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