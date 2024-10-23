BMW, земля та пісні: ВАКС конфіскував майно співачки Повалій

Вищий антикорупційний суд застосував санкцію щодо співачки Таїсії Повалій та постановив стягнути в дохід держави автомобіль BMW, земельні ділянки, права на музику та тексти до дев'яти творів.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України до народної артистки України та застосувала до неї санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про санкції", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у дохід держави будуть стягнуті такі активи співачки:

транспортний засіб BMW;

пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії;

майнові права на музику та слова до 9 творів ("Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро").

Також стягнуто активи, щодо яких Повалій може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження:

сім земельних ділянок, розташованих у Київській області, загальною площею 9,3 га;

житловий будинок загальною площею 442,8 кв. м.;

домоволодіння загальною площею 101 кв.м.;

транспортний засіб BMW Х5;

три пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії та мисливської гладкоствольної зброї.

Раніше РНБО запровадила санкції проти зірок російської естради, зокрема проти Таїсії Повалій. Крім того, СБУ заочно повідомила Повалій про підозру.