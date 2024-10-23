Уряд хоче передати найбільшу електростанцію Полтавщини під контроль "Укрнафти"
Кабінет Міністрів планує передати Кременчуцьку теплоелектроцентраль в управління "Укрнафти" для забезпечення стабільного теплопостачання під час опалювального сезону в умовах війни.
Про це повідомляється в розпорядженні уряду №1033.
Згідно з документом, уряд рекомендує Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) до 26 жовтня розглянути питання щодо застосування законодавства про корпоративні права, примусово відчужених під час воєнного стану, і забезпечення можливості управління державними корпоративними правами у ТОВ "Кременчуцька ТЕЦ".
Зазначається, що управління корпоративними правами має здійснюватися ПАТ "Укрнафта".
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Як пише liga.net, Кременчуцька ТЕЦ – найпотужніша електростанція Полтавської області, була зруйнована росіянами на початку повномасштабної війни.
У липні 2022 року Полтавська облрада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області групи інвентарних об’єктів Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином, обласна рада взяла ТЕЦ під свою відповідальність.
Наприкінці 2022 року засновником ТОВ "Кременчуцька ТЕЦ" стало Міністерство оборони.
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