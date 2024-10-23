Бізнес закликав Європол, G7 та МВФ активізувати боротьбу з тіньовими виробниками сигарет в Україні, – AmCham

Бізнес стурбований поверненням нелегальних сигарет на ринок та закликає Європол, G7 та МВФ допомогти українській владі активізувати та продовжити боротьбу з "тіньовиками".

Про це йшлося під час заходу Американської торговельної палати в Україні (AmCham), присвяченому боротьбі з нелегальними ринками, у якому взяли участь представники посольств, народні депутати України, представники органів державної влади, у тому числі правоохоронних органів, та бізнесу.

Учасники зустрічі зауважили, що тіньові виробники сигарет відновили свою роботу та заповнюють ринок України нелегальною продукцією.

Ситуація в Україні потребує дієвіших механізмів і кроків та вже привернула увагу Європолу, а міжнародні організації закликають G7 та МВФ активізувати усі політичні інструменти, щоб продовжувати боротьбу з нелегальними сигаретами в Україні, зазначають у AmCham.

Зокрема, народний депутат Олексій Устенко під час зустрічі звернув увагу на поширення підробок міжнародних брендів сигарет, які продаються у кіосках.

"Нелегальні виробники знову масово відновили свою роботу та продаються по всій Україні, наприклад ми бачимо ось такі Marlboro у кіосках на Харківщині та Полтавщині", – зазначив нардеп.

Своєю чергою ексочільник напрямку боротьби з акцизним шахрайством у Європолі Говард П’ю під час круглого столу закликав продовжувати боротьбу з найбільшими нелегальними виробниками сигарет в Україні.

"Нелегальні сигарети – загроза національній безпеці. Політична воля для боротьби з незаконним виробництвом і торгівлею тютюном є абсолютно необхідною. Величезні суми недоотриманих надходжень могли б бути використані для надання важливих громадських послуг. Суспільний попит можна зменшити лише тоді, коли люди усвідомлять, що споживання нелегальної продукції безпосередньо фінансує організовані злочинні угрупування", – заявив Говард П’ю.

З огляду на це Американсько-Українська Ділова Рада вже направила звернення до членів G7 та МВФ з закликом посилити спільні з українською владою зусилля та продовжити боротьбу з нелегальним ринком тютюну.

"Ми закликаємо членів G7 та МВФ мобілізувати всі політичні інструменти та разом з Україною докласти всіх зусиль для боротьби з найсерйознішими формами організованої злочинності, незаконною торгівлею та корупцією на нелегальному ринку сигарет", – зазначається у листі.

Як повідомлялося, згідно із даними дослідження компанії "Кантар Україна", рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні у липні 2024 року знизився до 14,6% порівняно з 18% у квітні цього року. Однак втрати держбюджету через недонадходження податків від продажу нелегальних сигарет все ще залишаються високими – у 2024 році вони оцінюються на рівні 23 млрд грн.