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Гривня зміцнюється: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

гривня,курс,валют,долар

Курс гривні зміцнився щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 24 жовтня, на рівні 41,2739 грн/$, порівняно із 41,3313 грн/$ у середу. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 27 копійок – до 44,4355 грн за євро. 19 вересня він оновив історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2221) гривня (1576) курс (1534) НБУ (9371) обмін валюти (733)


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я бачу, все так і є.
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23.10.2024 17:12 Відповісти
Хто розуміє практичний сенс цих повідомлень - гривня впала-зміцнилася-впала-зміцнилася.
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23.10.2024 17:39 Відповісти
"...впала-зміцнилася-впала-зміцнилася...." - стабільність в країні.
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23.10.2024 18:16 Відповісти

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