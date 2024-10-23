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Новини
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В Україні з початку року закрилося 85 банківських відділень. Які банки закрили найбільше?

В Україні з початку року закрилося 85 банківських відділень

Станом на 1 жовтня кількість банківських відділень в Україні продовжує скорочуватися. Так, за даними Національного банку України, за дев'ять місяців було закрито 85 відділень по всій країні.

Про це пише LIGA.net.

Як повідомляється, державний "Ощадбанк", у якого найбільше відділень, скоротив їхню кількість на 20, до 1163. Також значне скорочення відбулося у державному "Приватбанку", який закрив 18 відділень, зменшивши їхню кількість до 1113.

Серед інших банків, які закрили свої відділення, також "ТАСкомбанк" (закрив 25 відділень) і "Креді Агріколь Банк" (закрив 8 відділень).

Натомість "А-Банк" відкрив 12 нових відділень, збільшивши свою присутність до 159 відділень.

Загалом станом на 1 жовтня 2024 року в Україні працюють 5053 відділення банків, що на 85 менше, ніж на початку року.

Раніше повідомлялося, що за перше півріччя 2024 року платоспроможні банки України отримали 79 млрд грн чистого прибутку, порівняно із 67,6 млрд грн за аналогічний період минулого року.

Автор: 

банки (7013) закриття (127)


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Кінець епохи бідності в дії. Закрилися не тільки банки, та й виїхало назавжди з України не мало.
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23.10.2024 17:56 Відповісти
Хех ... у черговий раз - це не державні банки, а банки у власності держави.
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23.10.2024 18:14 Відповісти
Наче "ощад" є державниим, а решта - у власності держави. Хоча можу помилятись...
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23.10.2024 18:46 Відповісти
Які це?
Ощадбанк і ПриватБанк є державними. А про інші і не стверджувалось, що вони державні.
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23.10.2024 18:56 Відповісти
Це не державні банки, а банки у власності держави. АТ.
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23.10.2024 22:06 Відповісти
-10.000.000виїхали+безліч на фронті,або в зоніБД+просто немає грошей=скорочення
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23.10.2024 18:19 Відповісти
А- банк это вроде банк братанов суркисов.
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23.10.2024 21:52 Відповісти

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