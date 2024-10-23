В Україні з початку року закрилося 85 банківських відділень. Які банки закрили найбільше?

Станом на 1 жовтня кількість банківських відділень в Україні продовжує скорочуватися. Так, за даними Національного банку України, за дев'ять місяців було закрито 85 відділень по всій країні.

Про це пише LIGA.net.

Як повідомляється, державний "Ощадбанк", у якого найбільше відділень, скоротив їхню кількість на 20, до 1163. Також значне скорочення відбулося у державному "Приватбанку", який закрив 18 відділень, зменшивши їхню кількість до 1113.

Серед інших банків, які закрили свої відділення, також "ТАСкомбанк" (закрив 25 відділень) і "Креді Агріколь Банк" (закрив 8 відділень).

Натомість "А-Банк" відкрив 12 нових відділень, збільшивши свою присутність до 159 відділень.

Загалом станом на 1 жовтня 2024 року в Україні працюють 5053 відділення банків, що на 85 менше, ніж на початку року.

Раніше повідомлялося, що за перше півріччя 2024 року платоспроможні банки України отримали 79 млрд грн чистого прибутку, порівняно із 67,6 млрд грн за аналогічний період минулого року.