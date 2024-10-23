Перші банки приєдналися до програми придбання техніки з "кешбеком" з держбюджету

Міністерство економіки підписало перші меморандуми з банками за програмою часткової компенсації вартості техніки та обладнання українського виробництва. Першими партнерами стали Sky Bank і "Банк Восток".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

"До участі в програмі компенсацій за придбання техніки та обладнання українського виробництва долучилися перші два банки. Це означає, що незабаром покупці української техніки та обладнання вже зможуть подавати заявки на компенсацію через ці фінустанови", – сказала перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, до кінця тижня очікується підписання меморандумів ще з кількома банками.

Як працюють банки з компенсаціями

Через уповноважені банки відбувається виплата компенсації за придбану техніку, і це працює наступним чином:

банки приймають заявки від покупців, перевіряють документи, що підтверджують покупку;

передають списки заявників до Мінекономіки для перевірки;

відкривають рахунки, на які Мінекономіки перераховує кошти;

перераховують компенсації на рахунки покупців.

Напередодні Міністерство економіки підписало перший наказ про перелік техніки та обладнання українського виробництва, покупцям яких держава компенсуватиме 15%. До списку увійшла продукція дев'яти українських виробників.

24 вересня цього року уряд ухвалив рішення, згідно з яким покупці виробленої в Україні техніки та електрообладнання матимуть змогу отримати компенсацію в розмірі 15%.